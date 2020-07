"Todas las cuentas que hagamos pasan por ganar al Levante"

El Mallorca tiene muy claro que sus opciones para seguir en Primera pasan por deshacerse del Levante, un equipo bastante difícil de doblegar.

"Necesitamos ganar para tener más opciones (de permanencia), y para ello tenemos que intentar hacer nuestro mejor partido posible y dar el máximo nivel; también necesitamos que la suerte y las circunstancias caigan de nuestro lado ante un gran equipo", manifestó Moreno en la rueda de prensa previa a la visita este jueves de los azulgranas al Visit Mallorca Estadi.

El entrenador valenciano señaló que "ojalá" sus jugadores repitan el gran encuentro que hicieron hace dos jornadas en Palma tras el concluyente 5-1 al Celta, aunque admitió que "no hay dos encuentros iguales".

"Estamos en descenso, como ante el Celta, y tenemos la misma necesidad o más, si cabe, de ganar porque quedan menos jornadas. Ojalá nos salga algo parecido, pero no sería lo normal, y menos marcando cinco goles ante un rival muy exigente como el Levante", subrayó.

Moreno rechazó de plano que el Levante visite Palma sin la obligación de sumar los tres puntos en juego: "No hay ningún equipo que no se juegue nada, a pesar de que el Levante ya cumplió su objetivo de la permanencia hace varias jornadas. Es cierto que ha hecho sus deberes y que tiene la categoría asegurada, pero el partido lo va a pelear porque tiene objetivos personales y grupales que cumplir".

"No sé si todo eso le hace más o menos peligroso, uno nunca lo sabe, pero nosotros tenemos mucho en juego y necesitamos ganar", aseguró.

El técnico mallorquinista elogió al Levante y a su entrenador, Paco López: "El Levante viene haciendo muy bien las cosas desde hace bastantes años, incluso pasando por Segunda. Eso al final tiene premio, y si a eso sumas que tiene un gran entrenador, al que también le tengo bastante aprecio, junto con la calidad de sus jugadores, hace que la mezcla sea muy buena".

"Paco es el entrenador con más partidos en la historia del Levante en Primera y seguirá, seguro, batiendo récords porque es la persona idónea para estar en ese proyecto", remarcó Moreno.

Asimismo, rehusó criticar al VAR. "No nos hemos quejado durante todo el año y no lo vamos a hacer ahora", dijo, y calificó de "coherentes" las críticas del técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, al actual modelo de competición. "Esto es una locura, esto no es fútbol", manifestó.

"Personalmente no conozco mucho a Álvaro, pero lo que dice me parece muy coherente. Es bastante claro en lo que piensa y no le falta razón en lo que dice. Yo también he dicho que la competición está adulterada entre comillas, porque nada es igual al último partido que jugamos en Eibar (antes de la interrupción de LaLiga). Pero ya estamos en el lío y hay poco que decir", enfatizó Vicente Moreno.