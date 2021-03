"Habrá Liga hasta la última jornada"

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa para analizar el próximo compromiso de Liga que medirá al Barcelona ante la SD Huesca en el Camp Nou, este lunes 15 de marzo a las 21 horas.

El entrenador neerlandés quiso comenzar hablando de la situación del equipo: "Está bien, con muchas ganas. Vamos a jugar en un día raro, pero sabiendo todos los resultados. Sabemos que tenemos que ganar para luchar por ganar la Liga. Estamos concentrados y preparados, los resultados hablan por sí mismo. Hay que estar bien, como nosotros, para ganar".

Sobre si ya se ha sentado a charlar con Laporta tras ganar las elecciones, declaró: "No he hablado mucho con el 'presi' por los partidos y porque todavía tiene que ser todo oficial para él. Tengo que reunirme más tiempo con él. Son cosas del club, cosas que tenemos que hablar, pero nada más".

Messi y De Jong están apercibidos, ¿piensa el neerlandés protegerlos para otros partidos? "Sabemos que están a una tarjeta, pero no es momento para pensar en eso. El partido del lunes no es más fácil que los que tenemos más adelante. Dependemos de nosotros mismos. Estamos preparados para ganar el partido. El primero que viene siempre es el más importante", declaró.

A la pregunta sobre los rumores que colocan a Nagelsmann al frente del banquillo 'culé', Koeman declaró: "Su reacción ha sido muy buena. Tampoco me interesa mucho. Si yo tengo que contestar a nombres de entrenadores y jugadores que saquen algunos periodistas... Solo hablaríamos de eso. No hace falta. Hay que llenar las páginas todos los días y no es fácil. Tengo contrato como entrenador y estamos mejorando muchas cosas".

En cuanto a las opciones de los azulgranas de conseguir el título de Liga, explicó: "Hemos mejorado y se demuestra que ningún equipo tiene ahora un partido fácil. Todos los equipos tienen que trabajar mucho para conseguir la victoria. No podemos fallar más, tenemos que pensar en nosotros mismos partido a partido".

"Este equipo tiene mucho futuro"

También habló Koeman de la mejora del equipo: "Este Barcelona tiene mucho futuro. Este equipo tiene mucha calidad, hemos querido cambiar cosas y se ve claramente. El camino que hemos empezado todavía no está acabado y todavía queda mucho futuro por delante. También hay que destacar la calidad de los jóvenes, y la entrega y energía que ponen los mayores, como Messi y Piqué".

"No es fácil este ritmo que llevamos. Lo importante es el partido a partido y prepararnos bien para cualquier reto. Hoy sale el sol y mañana puede llover. Hay que seguir con la misma energía, ser humildes y seguir el camino. Eso es lo más importante. No hay que mirar a otros. Todos los equipos tienen altibajos. El que menos bajos tiene es el que acaba ganando", prosiguió.

Habrá Liga hasta el final

Y añadió: "Yo creo que habrá Liga hasta la última jornada. Va a ser complicado para nosotros, para el Real Madrid y para el Atlético. Tenemos que prepararnos bien para cualquier partido y ser conscientes de que dependemos de nosotros mismos".

Sobre la situación del vestuario, el neerlandés comentó: "Los jugadores están contentos por la forma en la que estamos trabajando. En general, el equipo está contento. Pero sabemos que tenemos que seguir trabajando para mantener este nivel".

Jugar como en París, pero con efectividad

Muy orgulloso se mostró, además, el entrenador del Barça con el partido que firmó su equipo ante el PSG, pese a quedar eliminados de Champions: "Lo máximo que se puede pedir un entrenador a sus jugadores es el partido de París. Pero claro, hay que tener más efectividad. Hemos creado mucho peligro en muchos partidos, pero ha faltado efectividad. Trabajamos para mejorarlo".

El entrenador azulgrana tuvo tiempo de elogiar la calidad de De Jong: "De Jong es un jugador que va a estar muchos años por aquí. Creo que ha mejorado mucho respecto al año pasado. El jugador se siente ahora más responsable dentro del equipo. Ha ganado responsabilidad en los partidos. Para ser extranjero hay que marcar la diferencia. Frenkie ha mejorado muchísimo. Está haciendo una temporada buenísima. No se le puede pedir más ahora mismo".

Habló también Koeman sobre la posible llegada de Jordi Cruyff al Camp Nou: "Conozco bien a su familia y a él. Puede ser un candidato, claro. Pero no quiero hablar de este tema, porque son cosas del club. Claro que es importante, pero ya se hablará en su momento".

El empate del Atleti ante el Getafe

No quiso darle importancia Koeman al empate del Atleti, líder de la clasificación, ante el Getafe: "No me gusta hablar de otros equipos porque tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Estamos en un buen momento y lo importante es ganar el partido del lunes. El Atlético es un equipo muy competitivo. Les faltó efectividad. Han tenido partidos para ganar. Es un equipo fuertísimo".

Finalmente, Koeman se refirió a la gran cifra que alcanzará Leo Messi si juega este lunes. El astro argentino alcanzará a Xavi en número de partidos jugados con el Barça: "Es un número de partidos increíbles. Lo que han hecho para este club... Esto demuestra cómo de importante es para el club Messi. El número de goles, asistencias, títulos, partidos... Todo esto demuestra lo que está siendo para el club".