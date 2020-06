"Todavía no tengo decidido si Luis Suárez será titular"

El Barcelona recibirá este martes 16 de junio al Leganés en el Camp Nou, segundo partido de los azulgranas tras el regreso de LaLiga después del parón obligado por coronavirus.

Por eso, Quique Setién ofreció una nueva rueda de prensa virtual, en la que pudo analizar al rival y valorar la gran victoria por 0-4 ante el Mallorca el pasado sábado.

Quiso comenzar el entrenador 'culé' hablando del rival: "Es posible que el partido sea complicado, porque para el Leganés es una de sus oportunidades de sumar puntos. Pero somos conscientes que necesitamos sumar para mantener la distancia. Nos planteará ciertas dificultades para superarlo".

En cuanto a los cambios realizados en el equipo, explicó: "La idea es hacer esto. Hacer cambios mientras vayan transcurriendo los partidos. Veremos cómo se desarrolla el campeonato para que lleguen frescos".

También fue cuestionado sobre la importancia de Antoine Griezmann en el equipo: "Griezmann es indiscutible. Ha jugado casi todos los partidos. Ahora hay más jugadores y hay que repartir los minutos. Todos son diferentes y veremos cómo evoluciona el campeonato y las necesidades que tenemos. Es un jugador tremendamente importante para este equipo y este club".

Sobre la situación física de Leo Messi, declaró: "Está bien. No solo hay que valorar que lleve tantos goles, sino el resto de aportaciones que hace. El otro día volvió a dar dos asistencias. Es un bagaje importantísimo, porque nos hace sumar muchos puntos. Lleva 700 y pico goles. Por eso es el mejor jugador del mundo y tenemos la suerte de que nos ayude".

Setién también dejó claro que echará en falta a la afición en el Camp Nou: "No sé en qué medida nos puede afectar. Preferiríamos estar con público, pero sabemos que no será posible y hay que adaptarse. Esperemos que no nos afecte y que podamos hacer un buen partido y ganar. Jugando en campos vacíos se pierde la esencia del fútbol, pero es lo que toca y hay que adaptarse".

"El Barça tiene equipo suficiente"

Luis Suárez está apercibido, pero no preocupa al técnico 'culé': "Afortunadamente tenemos pocos apercibidos. A Luis podría cortarle un poco el ritmo, pero es una circunstancia que puede pasar y si no es ahora, pasará en algún momento. Tenemos refuerzos suficiente para que jueguen en su lugar. No podemos controlarlo y llegará cuando tenga que llegar. El Barça tiene equipo suficiente".

"Todavía no tengo decidido si será titular. Es una opción. Lo tengo que hablar con él. Podría ser titular o salir del banquillo. Hay que ser cauto. Hay que cuidar las lesiones. Cualquier problema hay que solucionarlo, porque no me gustaría perder a un jugador cuatro partidos por no descansar uno", añadió sobre el uruguayo.

Además, también se refirió al primer tanto que anotó el Real Madrid en el cara a cara ante el Eibar, este domingo 14 de junio en el estadio Alfredo di Stéfano: "Hay muchas cosas que no puedes controlar. El domingo, tres centímetros supone un gol válido o no. Estos factores ningún equipo los puede controlar. Son detalles que nadie puede controlar".

Valoró también positivamente Setién el partido de Arturo Vidal: "Es un jugador muy interesante. Tiene un perfil que siempre es necesario en cualquier plantilla. Transmite energía, además de su calidad y nos ayuda en todo momento. Tuvimos la suerte que marcara un gol nada fácil y nos puso el partido en franquicia. Estoy muy satisfecho con su rendimiento".

Sobre la batalla con el Real Madrid por el título de Liga, comentó: "No sé qué factor será el más determinante. Los dos tenemos que ganar si queremos estar ahí. Habrá circunstancias que alteren esto y nos obliguen a reaccionar. Va a ser una lucha en la que ambos pensamos que no podemos fallar y si es así espero que esta ventaja que llevamos sea suficiente. Hay muchas cosas que no vamos a poder controlar en este mes que nos queda".

"Me sorprendió mucho lo bien que vinieron todos"

Setién volvió a dejar claro que está muy contento con el rendimiento de sus jugadores: "Ya he dicho desde el principio que me sorprendió mucho lo bien que vinieron todos y las ganas que han puesto. Las primeras semanas fueron entrenamientos físicos, algo muy duro siempre, y la predisposición fue buena. La primera alineación que costó mucho decidirla. Espero ir gestionándolo bien y ver las cosas con la suficiente claridad para acertar. Espero que todos mantengan este nivel, porque todos van a participar. La intención es que todos estén frescos".

También se mostró muy satisfecho el entrenador del Barça con el partido de Braithwaite: "Salvo en algunos jugadores muy puntuales que todos sabemos por su jerarquía, ninguno es titular o suplente. Va a haber rotaciones y quiero que participen todos con esa chispa y ganas que están demostrando. Habrá partidos que nos inclinemos por unos al margen de la rotaciones".

Y añadió: "No me condiciona que juegue contra el Leganés. Lo primero es pensar lo que es mejor para el equipo, no para el jugador. Todos quieren jugar ante sus ex equipos".

Sobre el rendimiento de Ter Stegen, explicó: "Marc ha estado muy bien, pero el error es siempre una opción. No es fácil volver después de tanto tiempo. Yo no solo lo he percibido en ciertos porteros, sino también en algunos jugadores, con imprecisiones y equivocaciones. Lo he visto en muchos de los partidos que estoy viendo por la tele".

Quique Setién comentó cómo se ensayó en los entrenamientos el primer gol ante el Mallorca: "Trabajamos mucho que haya rupturas cuando tenemos al rival metido en su campo. Que haya gente que entre, trabajamos mucho eso. Como el gol de De Jong al Betis. Es una opción para resolver este tipo de jugadas".

Finalmente, explicó cómo están siendo las rutinas del equipo: "Creo que las rutinas están siendo las mismas. Es extraño, porque al final cuando sales esperas otra cosa, parece más un entrenamiento que un partido. Todo el mundo sabe lo que te estás jugando y te centras en el juego. En algunos momentos se dan cuenta de que no hay gente, pero en el fragor de la batalla te olvidas de todo".