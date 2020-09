Todibo tiene decidido dejar el Barça

El mercado sigue abierto. Hasta el 5 de octubre, los clubes pueden fichar y despedir jugadores. Hay margen de maniobra.

Y del Camp Nou aún podría salir algún que otro futbolista. Uno de ellos, Jean-Clair Todibo.

El central no tiene sitio en los planes de Koeman. Según 'France Football', Todibo se reunió con el Barça para hablar sobre el papel que tendría en la 2020-21.

El club le contó los planes que tienen para él y Todibo no estaría muy conforme. Quiere ser protagonista y en el Barça no va a serlo, por lo que habría tomado la decisión de salir.

Asegura dicha fuente que el Barcelona, en esa supuesta reunión, le hizo saber que no será titular. Los fijos en el centro de la zaga son Piqué y Lenglet. Tendría que competir el puesto con ellos.

Todibo quiere minutos, progresión y, como en el Camp Nou no va a tener ninguna de estas cosas, dejará el club. El Barça estaría de acuerdo con su decisión, ya que independientemente de si llega o no Eric García, no cuentan con él. El Rennes ha sido el último club en interesarse por los servicios del central.