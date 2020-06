"Todo el mundo vio lo que pasó en Anoeta, que cada uno saque conclusiones"

El Madrid visitó a la Real Sociedad y se impuso por 1-2. Una victoria que, tras el empate del Barça ante el Sevilla (0-0), puso líder al equipo blanco.

Le preguntaron a Setién por las polémicas decisiones arbitrales y dio su opinión. "Nosotros hay cosas que no podemos controlar y que no dependen de nosotros. Todo el mundo vio lo que pasó en Anoeta y cada uno sacará sus concluisones", dijo en la rueda de prensa previa al choque ante el Athletic.

"Voy a dejar a un lado las decisiones arbitrales. Me voy a centrar en los temas futbolísticos", quiso zanjar desde el minuto uno. "Nosotros trataremos de hacer bien las cosas en el terreno de juego y dejamos a un lado lo demás. Los colegiados a veces te benefician, otras hay injusticias... Llevamos muchos años y esto no cambia. Siempre es lo mismo, la polémica va a estar siempre, es inherente al fútbol", enfatizó. "En cuanto al VAR, es una herramienta que nos puede hacer mejores, pero hay que utilizarla para tener una visión más clara de la realidad", opinó.

Además, defendió a Piqué que, tras ese empate en el Sánchez-Pizjuán dijo que sería difícil que el Madrid pierda puntos. "Siempre me ha parecido una persona muy inteligente", señaló.

De paso, hizo autocrítica, aunque dejó claro que su Barça ha mejorado en ciertos aspectos: "Tenemos que mejorar, pero estoy contento con otras muchas cosas. Hemos marcado seis goles y no hemos encajado ninguno. No tenemos problemas futbolísticos, pero sí es verdad que me gustaría que fuéramos más efectivos".

Admitió que el Barça no puede permitirse el fallo. "El margen de error ahora es menor, pero el Madrid tampoco puede fallar. Muchas Ligas se han resuelto en los últimos partidos", añadió.

Comparó Setién los partidos que tienen por delante Barça y Madrid: "No hay gran diferencia. Ellos también tienen que jugar contra equipos duros, como nosotros. Todos podemos pasar por apuros".

Ya centrado en el Athletic, auguró un choque complejo. "Todos conocemos al Athletic, es un equipo duro, es difícil hacerle daño. En la Copa, por ejemplo, cuando más controlados creíamos que los teníamos, nos llegó ese gol al final", apuntó.

Por último, habló sobre De Jong: "Tiene una pequeña lesión. Todo depende su evolución, pero parece que podremos contar con él en algunos partidos", dijo.