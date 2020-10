Koeman le pide más a Messi: "Su rendimiento puede ser mejor"

Vuelve la Liga de Campeones. El Camp Nou abre sus puertas al Ferencvaros, que será el primer rival del Barcelona en esta edición de la Champions.

Ronald Koeman pasó por rueda de prensa y habló largo y tendido sobre el choque. "Esta semana es importante, pero igual que todas las demás. Queremos empezar con buen pie, ganando al Ferencvaros. Será un duelo complicado en casa, en Europa no hay rivales fáciles", expresó.

"El entrenador del Barça y los jugadores siempre tienen presión. Hay cosas fuera del campo en la que no podemos influir. Tenemos gente nueva, muy joven, es normal que haya momentos complicados, pero somos optimistas con este partido de Champions. Vamos partido a partido", continuó.

Se refirió de paso a Dembélé y su partido ante el Getafe. "Perdió ciertos balones porque su forma de jugar implica arriesgar. En la segunda jugó más por fuera y lo hizo mejor. Está trabajando para tener más minutos", opinó.

Le preguntaron por Messi y Koeman dijo que lo ve bien, aunque le exige más. "Yo creo que está bien, feliz. Le veo concentrado, quiere jugar. Quiere ser capitán del equipo. No tengo ninguna queja ni ninguna duda sobre su rendimiento, aunque puede ser mejor", señaló.

No le quita el sueño el ataque 'culé'. "No estoy preocupado, los tantos llegarán. Tenemos calidad suficiente arriba. Hemos jugador cuatro partidos y hemos marcado ocho goles. No sé si hay otro club que lo haya hecho", dejó claro.

Koeman apoyó a la plantilla. "No estoy decepciones, claro que hay cosas que se pueden mejorar. Estoy descontento por la derrota ante el Getafe, pero veo al equipo contento. No puedo estar decepcionado porque mis jugadores trabajan al máximo, ahora mi trabajo es intentar que mejoren", prosiguió.

Prefirió no hablar sobre la pasada edición de la Champions, ya que él no era el que estaba en el banquillo: "No sé qué falto, yo no estaba aquí. Si fracasamos esta temporada, entonces contestaré".

Tampoco quiso entrar a valorar el 'Clásico'. "Lo importante ahora es ganar el primer partido contra el Ferencvaros. Haremos todo lo que esté en nuestra mano por ganar ese partido", se limitó a decir.

Koeman dejó bonitas palabras para Ansu y Pedri. Adelantó que podrían ser titulares. "Es posible que jueguen, la titularidad no depende de los años, aunque hay competencia. Estoy contento tanto con Pedri con Ansu. A estas edades tienen altibajos, pero ambos están trabajando muy bien", dijo.

No adelantó si dará descanso a Busquets y De Jong con el 'Clásico' en el horizonte. "Vamos a poner a un equipo fuerte, es todo lo que puedo decir. El partido contra el Madrid no importa ahora, el que importa es el del Ferencvaros", puntualizó.

El técnico azulgrana dejó un mensaje para Griezmann: "Él sabe que tiene que trabajar para cambiar su situación y creo que lo está haciendo".

Le preguntaron a Koeman si ve a su Barça favorito para ganar la Champions. "No somos el favorito máximo, pero podemos llegar lejos. En el Barça uno está para ganar títulos, ya sea en España o en Europa", finalizó.