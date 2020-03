Las tres cuestiones por las que se reúne la UEFA este martes

La UEFA afronta este martes una de las reuniones más importantes de los últimos años. La crisis del coronavirus afecta de lleno al mundo del fútbol y el máximo organismo europeo debe responder con medidas que solucionen los problemas que genera. Ceferin liderará el encuentro ante las 55 federaciones que están citadas. En esta videoconferencia, se debe atender a tres cuestiones.

La primera, y más importante, es decidir qué va a pasar con la Eurocopa. Tal y como cuenta 'AS', ya está decidido: el torneo se encuadrará en 2021 para facilitar que las ligas puedan alargar sus calendarios lo máximo posible. Giorgio Marchetti, jefe de competiciones, será quien proponga esta vía -que ya ha sido validada por la mayoría de forma extraoficial-.

Participarían en la Euro de 2021 los mismos 20 países que ya habían obtenido su billete durante los últimos meses, además de los cuatro que deben luchar por el mismo en los 'play off'. Los grupos y sedes serían los mismos.

Como no se puede conocer cuándo cesará la propagación del virus, la UEFA ya ha ideado un formato para poder terminar la Champions esta temporada. Como cuenta 'AS', se disputarían los duelos que restan de octavos de final para saber los ocho equipos que pugnarán por el título. Los cuartos serán a partido único. A partir de ahí, se plantea una 'final four' -semifinales y final- en un fin de semana en Estambul, la que iba a ser sede de la final. Algo similar se haría con la Europa League.

Si esta opción sale adelante, la UEFA ganaría fechas en el calendario que pueden aprovechar las ligas. Unas competiciones domésticas que están a la espera de esta reunión para poder tomar su decisión. Ceferin y su equipo quieren unificar criterios con todas ellas para determinar cómo finalizarían las ligas en caso de una suspensión definitiva y obligada si no cesa la propagación del virus.

En este escenario, la UEFA cree que lo más justo sería concederle el título al primer clasificado de cada país. De la misma forma, accederían a las plazas europeas los equipos que las ocupaban en el momento de la suspensión.

Sin embargo, el organismo europeo no se metería en descensos y ascensos, aunque aconsejaría seguir las mismas pautas. De una forma u otra, la normativa en España dicta que en casos como este deben ser la Federación y LaLiga las que se pongan de acuerdo. Si esto no ocurre, decidirá el presidente de la RFEF, en este caso Luis Rubiales.

Más allá de reglamentos, la fuente citada reitera que la idea es unificar criterios en toda Europa y seguir, en la medida de lo posible, las directrices de la UEFA para minimizar las protestas de los clubes.