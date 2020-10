El todocampista de Gattuso que trae el aroma de Xabi Alonso

Hace tiempo ya que Fabián Ruiz dejó de ser una joven promesa para convertirse en un hecho. Poco o nada queda de aquel joven y espigado centrocampista al que recogía un taxi cada día en Los Palacios, su pueblo natal, para ir y volver de entrenar cada día en la ciudad deportiva del Real Betis Balompié. Un fructífero paso por el Elche y las clases magistrales de Quique Setién terminaron de fraguar a un centrocampista bastante codiciado y que amenaza las aspiraciones europeas de la Real Sociedad.

El Nápoles de Gennaro Gattuso no entiende la vida sin Fabián. Tampoco la España de Luis Enrique, quien no pudo estar presente en su debut ante Islas Feroe en junio de 2019, pero que ha seguido confiando en él en su segunda etapa al frente del combinado nacional. No es para menos. A sus 24 años, domina el pase, los conceptos defensivos y el tiro lejano, lo que le convierte en uno de los jugadores más completos en su posición.

Salvando las distancias, existen ciertos paralelismos entre el actual Fabián y el Xabi Alonso que deslumbró a Anoeta, defendiendo los colores del equipo de su vida, antes de hacer carrera en el fútbol europeo y triunfar en la Selección. Lo mismo manda un balón teledirigido a los pies de un compañero a 40 metros de distancia que sostiene los envites del rival recuperando balones en el centro del campo. Un todocampista que cayó de pie en San Paolo nada más aterrizar.

Virtudes estas que se reflejan fielmente en el análisis de datos de ProFootballDB. El mapa de calor de su carrera lo deja bien claro: no es sólo un mediocentro organizador fiable y versátil; cuando se precisa, se muestra implacable en el rol de interior trabajador multitarea, especialmente en el lado derecho del ataque. El andaluz gana 6,68 duelos defensivos cada 90 minutos y recupera 4,3 balones; 5,23 por cada falta que comete. Algunos lo achacan a sus largas piernas; otros, a su excepcional visión del juego y actitud.

Pero es en la distribución del balón donde Fabián marca la diferencia. Los datos no dejan lugar a dudas: es uno de los mejores pasadores de la Serie A. Su acierto en pases es del 88%, con un promedio de 61 envíos buenos de 69 intentados cada 90 minutos. El juego en largo es su especialidad, con un 71,8% de efectividad, lo que le convierte en el mejor del 'Calcio' en este apartado y se sitúa casi al mismo nivel de Ilkay Gundogan o Joshua Kimmich en Europa.

También fue quien más pases intentó (2.270) y completó (2.070) la temporada pasada en la Serie A.

Especialmente cuidadosos tendrán que ser los hombres de Imanol Alguacil a sus espaldas, pues los italianos cuentan con una máquina de romper líneas que reparte 26 pases verticales y 9,77 pases progresivos por encuentro. En la frontal, el exbético es un peligro constante, como ya demostró en el Europeo Sub 21 de Italia, donde se coronó campeón y marcó dos goles vitales para las opciones del equipo de Luis de la Fuente, consagrándose como un temible francotirador.

Sus números ofensivos, todo hay que decirlo, no son tan espectaculares. Por cada uno de los once goles que ha marcado como 'azzurri' en 91 partidos, Fabián ha necesitado 16,13 disparos. Esta temporada, de momento, no ha visto puerta, aunque sí ha dado una de las 12 asistencias (0,20 cada 90 minutos) que ha repartido a sus compañeros desde su llegada a Italia en 2018. Concretamente, a Matteo Politano.

No debe confiarse en este aspecto, sin embargo, el conjunto 'txuri urdin'. Tras la derrota cosechada en la primera jornada frente al AZ Alkmaar (0-1), los transalpinos llegan a San Sebastián con sed de victoria. Especialmente motivado estará Fabián Ruiz, que tendrá una oportunidad de oro para reivindicarse frente a un rival directo por un puesto en la lista de Luis Enrique para la Eurocopa como lo es Mikel Merino.