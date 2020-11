Todos con Garitano

El encuentro de este lunes 23 de noviembre en San Mamés no será un partido cualquiera. Y es que Garitano se juega el todo por el todo como entrenador del Athletic en la visita del Betis.

El diario 'AS' asegura que de no conseguir los tres puntos ante los andaluces, Garitano no podrá seguir al frente del banquillo vasco.

Pese a esta complicada situación, muchos son los jugadores de la plantilla que han salido a dar la cara por su entrenador, defendiéndolo en cada una de sus decisiones.

Yeray, uno de los fijos en el centro de la defensa, fue de los primeros en hablar. Ibai, pese a no contar con oportunidades, también defendió a su entrenador, al igual que Villalibre y Muniain.

"Tenemos confianza plena en nuestro entrenador, nos ha sacado de donde estábamos cuando se marchó Berizzo, en dos años nos ha metido arriba, casi en Europa y en una final de Copa", fueron las tajantes declaraciones de Yeray, palabras que reproducen una a una todos sus compañeros.