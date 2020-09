Todos los elogios son pocos para Ansu Fati

Es el protagonista del día. Su gol, con el que ha puesto la guinda a un gran partido, le ha hecho batir récords de precocidad, una vez más. Normal que todo el mundo en 'la Roja' solo tenga buenas palabras para él.

Sergio Ramos, capitán de la Selección y del eterno rival a nivel de clubes del Barça de Ansu Fati, lo tuvo claro. "Quiero felicitarlo. Es una alegría tener el perfil de jugadores muy jóvenes como Ansu Fati para ir haciendo una Selección sólida para lo que viene", dijo, tras el partido.

"Son gente joven, que viene con mucha ilusión y ganas. Te aportan ese punto de frescura y juventud. No solo Ansu, sino cualquier jugador joven con esas ganas, esa ilusión y que tienen experiencia de jugar en sus clubes", añadió.

No fue el único. También su ex compañero en La Masia y gran amigo Eric García, quien debutó ante Ucrania, tuvo buenas palabras hacia él ."Conozco a Ansu desde hace tiempo, no me sorprende para nada", comentó el aún jugador del Manchester City.

Jóvenes como Óscar Rodríguez, otro debutante, compartieron ese punto de vista. "Ansu Fati ha hecho un partido de 10 desde el minuto uno. Ha provocado el penalti y se ha tirado todo el partido creando peligro cada vez que toca el balón", dijo.

O Ferran Torres, quien también debutó, pero el pasado jueves ante Alemania, y se estrenó como goleador ante Ucrania. "Muy feliz por haber marcado mi primer gol con la Absoluta. Es un momento que sueña todo niño de este país y me ha tocado hoy", empezó diciendo.

"Ya hemos visto a Ansu el recorrido que tiene y su calidad. Es un jugador que va a llegar donde quiera", añadió, al ser cuestionado por Ansu Fati.

Y, por supuesto, Luis Enrique, quien ya advirtió de su calidad cuando era un niño, y que ha visto recompensada su confianza con un partidazo soberbio. "No es normal su desparpajo", dijo, en rueda de prensa.

Como vemos, ha sido su día, y Ansu Fati se ha llevado el cariño de todos, porque hacía mucho que no aparecía un jugador en la Selección que generase la ilusión que él genera.