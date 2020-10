"Todos merecemos críticas, pero siempre habrá, incluso ganando"

El Real Madrid comienza este miércoles su camino en la fase de grupos de la Champions League. El equipo de Zinedine Zidane se enfrenta al Shakhtar Donetsk en el Alfredo di Stéfano y el técnico francés lo analizó en rueda de prensa con la derrota del Cádiz de fondo.

Sobre ese antecedente, el preparador madridista quiso ser autocrítico: "Hablamos siempre de lo mismo. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, que haya críticas cuando perdemos siempre va a pasar. Hicimos un mal partido y ahora hay otro para cambiarlo, seguimos a lo nuestro, trabajamos y estamos juntos para pelear por lo que nos viene por delante".

"Lo único bueno que tenemos es que hay un partido cada tres días. Todos nos merecemos las críticas por el partido del Cádiz, yo el primero. A veces los jugadores luchan y lo intentan pero no salen las cosas. Ahora vamos a intentar cambiar la dinámica, pero críticas siempre va a haber. Incluso ganando", añadió.

Precisamente el momento más bajo del Madrid la temporada pasada, la derrota en Mallorca, desembocó en una racha ganadora que acabo en febrero, en Copa del Rey. ¿Servirá esto como otro punto de inflexión?: "En ambos perdimos los tres puntos y no hay que entrar en detalles. Para nosotros no va a cambiar nada".

"Lo que hicimos después del Mallorca el año pasado... queremos jugar bien, ganar, y nos preparamos para eso. A veces hay partidos donde no te salen las cosas. No sé lo que va a pasar esta temporada, solo puedo decir que vamos a luchar, a pelear y a hacer las cosas bien para que la gente esté orgullosa. De vez en cuando puede ser difícil, como contra el Cádiz", insistió.

Ahora mira a este inicio de Champions con ganas. "Es importante empezar bien, como en Liga y Copa", expresó, y añadió sobre sus opciones en el torneo: "Nosotros sabemos quiénes somos y lo que queremos. Hay muchos equipos que quieren ganar la Champions, pero este club es parte de ellos. Es difícil hasta cuando la ganas, porque pasas por momentos complicados durante la temporada".

La falta de gol, algo puntual

Por otro lado, Zidane no cree que haya una falta preocupante de gol y cree que esto va a mejorar: "Esta plantilla siempre ha demostrado en momentos complicados que es buena, lo primero. Hay momentos puntuales en la temporada, sobre todo en este inicio, donde podemos hacer las cosas mejor y así va a ser, pero hay que valorarlo todo en general. Todo los equipos han tenido dificultades, es un momento poco usual, hay que aceptarlo y tendremos partidos donde haremos las cosas muy bien".

De cara al Shakhtar Donetsk, aunque trabajó con el equipo el lunes, Ramos fue la ausencia a 24 horas del partido. "Sergio tiene un problema. De momento no ha entrenado porque no queremos arriesgar nada. Ya veremos lo que va a pasar, pero no ha podido entrenar con los demás", señaó Zidane.

Por su parte, pidió tiempo para Hazard: "Eden ha pisado el césped otra vez. Lo único es que su lesión es un poco más de lo previsto. Confío plenamente en la gente que trabaja con nostros aquí, que está encima de los jugadores. Espero que en breve le veamos y que se quede ya para siempre, que esté toda la temporada".

Otro nombre propio que salió fue el de Isco, al que quiso dar mimos: "Isco siempre ha demostrado ser un jugador desequilibrante, no dudo de él. El otro día pudimos hablar de todos, yo el primero. Tuvimos un mal día y lo que queremos es estar bien y cambiar el chip, y lo vamos a hacer. Isco el primero. No tengo ninguna duda de eso".

En cuanto a Courtois, quien también habló en rueda de prensa: "Siempre ha demostrado que es un gran portero. Ha llegado a un gran club como el Real Madrid y nadie ha dudado de Thibaut, se puede ver cómo cada día mejora, eso es muy bueno y positivo para el equipo y para él. Si cada jugador de nuestra plantilla rinde al 100%, seremos un equipo difícil de batir. Intentaremos estar todos al 100% cada partido"

Respeto para su rival, en el que se enfoca pese a que el sábado llega el 'Clásico': "Nosotros nos vamos a preparar porque el partido es el del miércoles, solo pensamos en él. No hay otro. Y después vendrán los demás. Por la baja de algunos jugadores, no creo que cambie nada: el Shakhtar es un equipo competitivo, que va a venir preparado con una plantilla larga y no tengo ninguna duda de eso. Venimos preparados para jugar contra un equipo que es bueno".

Y cuestionado por el fútbol de repliegue, dijo Zidane que no es lo suyo: "El fútbol ha cambiado físicamente, hay una intensidad alta para la que hay que entrenar fuerte y bien y es lo que queremos. Yo soy partidario de eso de ir a por el partido, presionar arriba, porque como nosotros sabemos podemos meter en dificultad a cualquier equipo presionando arriba. Otro pensamiento es que se puede jugar más atrás o esperar, pero no es la mía".