Todos miran a Lenglet

El Barcelona vive un momento delicado. El conjunto azulgrana dejó escapar dos puntos más que vitales en la pelea por la Liga ante el Cádiz (1-1), después de un penalti más que absurdo de Lenglet en la recta final.

El francés acabó tocado, ya que se convirtió en el objetivo de todas las críticas. De hecho, el futbolista se fue del Camp Nou casi llorando, algo que sin lugar a dudas le va a generar una pérdida de confianza absoluta.

A pesar del golpe, Mathieu salió en su defensa y se puso en su piel por lo que él vivió en 'Can Barça'. Koeman, su entrenador, le echó un capote justo en la previa del Elche, el próximo rival de los 'culés'.

Lenglet tiene una oportunidad de oro para intentar cambiar las tornas y demostrar a muchos que merece ser titular en el Barça, aunque últimamente no ha estado demasiado fino que digamos.

No obstante, la prensa catalana no da 100% seguro al defensor francés en el once inicial. Se habla de que Ronald puede llevar a cabo una serie de cambios y Umtiti sería el que ocuparía el lugar de su compatriota.