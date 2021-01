"Todos necesitamos ver al Betis en Europa"

Sergio Canales ofreció unas declaraciones a 'Radio Sevilla' en las que hizo un repaso a la actualidad del Betis, situado en la décima plaza de la clasificación con 23 puntos, a siete de los puestos europeos.

Y es que justo ese es el gran objetivo del cuadro bético, tal y como el propio jugador español ha reconocido: "Europa es algo que necesitamos todos. Nuestra ilusión es conseguirlo. Estoy convencido que si jugamos como equipo y somos competitivos, los resultados van a llegar. Cuando fuimos todos a una lo hemos conseguido".

"Mi único objetivo es que el Betis consiga grandes cosas, por la pasión que me ha transmitido desde siempre. Quiero seguir creciendo de la mano y lo voy a dar todo hasta el final. Voy a intentar alargar mi carrera hasta los 50 y no veo más allá del Betis. Me veo bastantes años más. Cada año me veo mejor. No solo físicamente, sino dentro del campo, la lectura del juego... Todavía me queda margen para mejorar y no veo el fin cerca", añadió el cántabro.

Además, también tuvo tiempo de analizar el partido de Copa del Rey que enfrentará a los verdiblancos ante el Sporting este domingo 17 de enero: "Veo al equipo preparado para el domingo. Tenemos muchas ganas de Copa y vamos a ir a por todas. Hay que ser ambiciosos. El Sporting es un equipo de Primera realmente y será difícil. Tengo muchísimas ganas. Sé de la importancia de la Copa y es lo único que puedo decir. Si el domingo no estás al nivel es imposible ganar. Obviamente, queremos intentar poder ganar la Copa, pero primero es el Sporting, que va a ser muy difícil".

"Es verdad que las cosas no son de un día para otro. Tenemos que tener en la cabeza que cada partido es tan importante y difícil que no puedes pensar más allá. Entonces lo que quieres no lo vas a conseguir. Nunca bajar los brazos es fundamental. No hay que bajarlas a primeras de cambio, hay que seguir y con las ganas que tiene este club se va a acabar consiguiendo", sentenció Canales.