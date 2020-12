Los 36 partidos de Messi vs Cristiano

Aquí te puedes descargar el informe especial Messi vs Cristiano en PDF

Del 23 de abril de 2008 al 6 de mayo de 2018, el mundo asistió en butaca VIP a una de las mejores rivalidades de la historia, si no la que más, con cierta continuidad: Cristiano Ronaldo vs Messi, Messi vs Cristiano Ronaldo. En esa década y 13 días se escribieron 35 enfrentamientos entre dos de los mejores futbolistas que ha habido jamás. En el Camp Nou, por fin, pudo escribirse el trigesimosexto capítulo casi tras tres años en barbecho.

En un partido sin público en las gradas, era de lo poco que faltaba por presenciar en los partidos entre ambos, triunfó a lo grande el portugués, quien contribuyó con dos goles a un 0-3 con el que la Juventus arrebató al Barcelona el liderato. Messi, por su parte, asistió impotente viendo cómo sus múltiples intentos morían en Buffon. Hasta nuevo aviso, y ojalá que lo haya, este queda como último precedente entre los dos astros.

Barcelona-Manchester United, Real Madrid-Barça y Argentina-Portugal habían sido los trajes para la ocasión. Se sumó un cuarto, el Barça-Juventus. El sexto en Champions de una rivalidad que se había fomentado sobre todo en Liga (18). También los hubo en Copa del Rey (5), Supercopa de España (5) y amistosos de selecciones (2).

La estadística entre ellos sigue jalonando al argentino, que venció 16 de esos enfrentamientos, por los once que se adjudicó el portugués. Los otros nueve combates fueron nulos. Además, es que en cuestión de datos personales también le sonríe la fortuna al capitán del Barça, que hizo 22 goles y 11 asistencias, por los 21 y una de su némesis. CR7, que también llegó a ser ante él CR9, vio una roja y once amarillas; Leo no fue expulsado, pero sí vio nueve tarjetas. Prueba del alto voltaje y su motivación.

Para colmo, aunque estrictamente el luso le venció en más finales (3-2), sus dos Supercopas de España y una Copa del Rey parecen ser menos ante la final de Champions y la Supercopa que Leo se adjudicó.

Estos son los 36 enfrentamientos entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo:

23/04/2008 | Barcelona-Manchester United (0-0) | Champions League 07-08 | Ida semifinales

Su primera confrontación no dejó goles, aunque sí un penalti fallado por Cristiano Ronaldo a los tres minutos de juego. Leo Messi fue sustituido en el minuto 62 por Bojan. Eran tiempos en que el portugués era más determinante de cara al gol que el argentino, aunque aquel día no quedara muy claro por la igualdad a nada.

29/04/2008 | Manchester United-Barcelona (1-0) | Champions League 07-08 | Vuelta semifinales

La gran victoria histórica del portugués ante el argentino en el marco europeo, pues valió para meterse en la final de la Champions. Marcó el tanto Paul Scholes, aunque al inglés le llegó el balón después de que Zambrotta, quien previamente le había quitado el balón a Cristiano Ronaldo, diera un mal pase atrás.

27/05/2009 | Barcelona-Manchester United (2-0) | Champions League 08-09 | Final

Este el partido por excelencia de Messi contra Cristiano en la Champions. Leo no solo se llevó el título, también contribuyó activamente con aquel inolvidable cabezazo ante Van der Sar a 20 minutos para el final. El portugués, desesperado, acabó viendo una amarilla y frustrado por perder la única final que ha disputado ante el rosarino. Así que el primer tanto del azulgrana en choques contra CR7 fue también el más significativo.

29/11/2009 | Barcelona-Real Madrid (1-0) | Liga 09-10 | Jornada 12

El primero de sus muchos duelos con las camisetas de Barça y Madrid no alimentó la estadística, pero dejó una estampa histórica: Cristiano sacó a Iniesta de sus casillas y fue sustituido por Benzema (66’). Ibrahimovic salió del banquillo para resolver el encuentro.

10/04/2010 | Real Madrid-Barcelona (0-2) | Liga 09-10 | Jornada 31

El primer tanto de Leo en un 'Clásico' liguero dentro de la 'era Cristiano' sirvió para abrir la lata y encarar un triunfo sellado por Pedro. Tras maravillosa asistencia de Xavi y buen control de pecho, se zafó de Albiol y definió con la derecha. Su festejo fue reivindicativo, cogió el escudo de la camiseta y corrió por una banda del estadio. En la segunda mitad, dos zurdazos del luso se encontraron la buena respuesta de Valdés. Y Casillas evitaría otros tantos del argentino en sendos manos a mano.

29/11/2010 | Barcelona-Real Madrid (5-0) | Liga 10-11 | Jornada 13

La avalancha de Guardiola sobre Mourinho con esta célebre 'manita' no dejó ningún tanto de Leo Messi, pero sí un doblete de asistencias, la única vez que se ha producido en los choques contra Cristiano Ronaldo, Fue el entremés de una temporada que les enfrentó en Liga, Copa y Champions, amén de con las selecciones.

09/02/2011 | Argentina-Portugal (2-1) | Temporada 10-11 | Amistoso

Messi ganó la partida por duplicado, pues su selección se llevó el triunfo con un tanto suyo de penalti en el minuto 90. En el 21', Cristiano había igualado el gol inicial de Di María adelantándose a Romero tras cabezazo previo de Hugo Almeida. El luso fue sustituido a la hora de juego.

16/04/2011 | Real Madrid-Barcelona (1-1) | Liga 10-11 | Jornada 32

El luso siempre recordará este encuentro, que inauguró un carrusel de 'Clásicos', como el que alumbró su primer tanto al Barça con la camiseta blanca. Fue un envite tenso y con ambos protagonizando oportunidades claras de gol. En varias ocasiones durante su carrera, dada la condición de ambos de tiradores de penaltis, sus duelos registraron encuentros con tantos de los dos desde los once metros. Este fue el primero de ellos. De hecho, el resultado lo definieron esas penas máximas. Aunque el azulgrana se llevó el triunfo moral de dejar el título prácticamente sentenciado.

20/04/2011 - Barcelona-Real Madrid (0-1) - Copa del Rey 10-11 - Final

El único título a partido único que Ronaldo le ha ganado a Messi y el primero que consiguió como madridista. Además, con tanto suyo, por lo que aquella noche de Mestalla sublimó lo personal y lo colectivo. Se elevó de cabeza en el minuto 103 para batir a Pinto. Todo ello ocurrió la primera vez que el luso fue superior en el plano individual a su archienemigo.

27/04/2011 | Real Madrid-Barcelona (0-2) | Champions 10-11 | Ida semifinales

Otro mazazo de Leo a Cristiano en Europa. En un partido polémico por la roja a Pepe, en la segunda mitad Messi acabó poniendo el pase a la final en bandeja con dos goles en los que mostró su habilidad dentro del área. En el plano personal, la mejor actuación del azulgrana contra Cristiano en Europa, también su primer doblete frente a los blancos.

03/05/2011 | Barcelona-Real Madrid (1-1) | Champions 10-11 | Vuelta semifinales

La última vez que vieron las caras en el marco continental. Ninguno marcó, ningún asistió. Pero sonrió Messi, que se coló en la final de Champions que luego ganaría ante el United. Casillas frustró al argentino en la primera mitad, en la que estuvo cerca del gol en varias ocasiones. Cristiano no olvidará una polémica acción en la que, con 0-0, no se concedió gol a Higuaín por una falta previa del luso a Mascherano.

14/08/2011 | Real Madrid-Barcelona (2-2) | Supercopa 2012 | Ida

Aunque en el cómputo global de enfrentamientos vence Messi, Cristiano Ronaldo tiene la ventaja moral de haber vencido más con la Supercopa como marco (dos títulos a uno). La primera vez, eso sí, fue para el argentino, que en el choque de ida contribuyó a sumar un buen empate a domicilio con un pase de gol a Villa y un tanto que remontaba antes del descanso el gol inicial de Özil para un buen Madrid. Valdés frenó al luso, aunque Xabi Alonso al menos rescató el 2-2.

17/08/2011 | Barcelona-Real Madrid (3-2) | Supercopa 2012 | Vuelta

Tres días después de la ida, otro puñetazo de Messi sobre la mesa participando en los tres tantos de su equipo con un doblete y una asistencia preciosa para Iniesta. Por dos veces igualaron los de Mourinho y por dos veces apareció el 'crack' argentino para desnivelar la balanza, la primera vez picando el balón con la derecha sobre Casillas y la segunda, a tres minutos del final, con una gran volea a bocajarro. Cristiano se quedó a cero y sin título.

10/12/2011 | Real Madrid-Barcelona (1-3) | Liga 11-12 | Jornada 16

El último envite del año 2011 fue la primera que un 'Clásico' en el Bernabéu se cerró sin goles de Cristiano o Messi, aunque el barcelonista sí protagonizó la asistencia con la que Alexis Sánchez puso el 1-2. A pesar de que Benzema marcó a los 23 segundos de juego, el de Rosario terminó celebrando con sus compañeros un contundente 1-3 para seguir su tónica de triunfos en Chamartín. La anécdota, que Messi rozó la expulsión después de que, ya con una amarilla, el colegiado no entendiera como segunda un pisotón a Xabi Alonso.

18/01/2012 | Real Madrid-Barcelona (1-2) | Copa del Rey 11-12 | Ida cuartos de final

Este partido comenzó con Cristiano Ronaldo luciéndose, con gol incluido tras driblar a Piqué y sorprender por bajo a pinto. Sin embargo, el Barça acabaría dándole la vuelta a la tortilla. Messi, que había estado muy bien frenado por Mourinho, se descolgó en el tramo final con una espectacular asistencia de vaselina para Abidal, quien solo ante Casillas coronó la remontada.

25/01/2012 | Barcelona-Real Madrid (2-2) | Copa del Rey 11-12 | Vuelta cuartos de final

El equipo de Guardiola terminó consumando su pase a semifinales, pero Cristiano Ronaldo casi capitanea una remontada memorable en el Camp Nou. Pedro y Alves, en dos minutos de inspiración al filo del descanso, parecían certificar la clasificación, si bien el luso y Benzema, entre el 68' y el 72', le metieron muchísima emoción a los instantes finales. En su envite personal: asistencia de Leo en el 1-0 tras gran jugada individual, buen regate del portugués a Pinto en el 2-1, y tanto ocasiones como cartulina para ambos, en el caso del barcelonista por una falta a Pepe que sonó a venganza, pues ya estaban en la época de gran tensión entre Mou y Pep.

21/04/2012 | Barcelona-Real Madrid (1-2) | Liga 11-12 | Jornada 35

A la sexta en Liga fue la vencida para que CR7 le ganara a Messi su primer partido. Además, tuvo lugar en el Camp Nou y con participación directa el luso, quien deshizo el 1-1 con un gol a los 73 minutos de juego tras un tremendo desmarque y definiendo por bajo ante Valdés. Recordado fue su gesto pidiendo calma a la grada y jactándose del tanto.

23/08/2012 | Barcelona-Real Madrid (3-2) | Supercopa 2013 | Ida

En una segunda mitad con hasta cinco goles y puro espectáculo, los dos protagonistas se reivindicaron. Cristiano Ronaldo, gracias a un perfecto cabezazo tras saque de esquina de Özil; Messi, engañando a Casillas desde los once metros. El 3-2, con fallo increíble de Valdés ante Di María en los minutos finales, dejó todo abierto para el choque de vuelta.

29/08/2012 | Real Madrid-Barcelona (2-1) | Supercopa 2013 | Vuelta

Al contrario que en la ida, todos los goles tuvieron lugar antes del descanso. Y también con portugués y argentino marcando. Lo hizo antes CR7, para dar continuidad al 1-0 de Higuaín, marchándose de Piqué con la espuela y luego reaccionando cuando parecía que había perdido las opciones. Al filo del descanso, 'la Pulga' metió al Barça en la lucha por el título con un lejano lanzamiento de falta por encima de la barrera. Sin embargo, el título se quedó en la capital de España por el valor doble de los goles.

07/10/2012 | Barcelona-Real Madrid (2-2) | Liga 12-13 | Jornada 7

Se podría decir que es fue el 'Clásico' con protagonismo más absoluto de ambos, pues anotaron los cuatro tantos. Cristiano, con la izquierda y la derecha, abrió y cerró el marcador. En medio, Messi aprovechó un mal rechace de Pepe para el 1-1 y luego clavó un espectacular tiro de falta a las mallas de Casillas. Fue la primera ocasión en que el ahora jugador de la Juve hizo un doblete contra los azulgranas.

30/01/2013 | Real Madrid-Barcelona (1-1) | Copa del Rey 12-13 | Ida semifinales

Este partido quedó muy señalado porque era la primera vez que Varane, a sus 19 años, se medía al Barcelona. Sin embargo, salió más que airoso ante Messi, durante muchos años se estuvo recordando el gran marcaje que le hizo. Con todo, al argentino le dio para asistir a Cesc en el 0-1 que luego, de cabeza, igualaría el propio central francés. Más desapercibido pasó Cristiano dentro de un choque precioso y que fue de un área a otra.

26/02/2013 | Barcelona-Real Madrid (1-3) | Copa del Rey 12-13 | Vuelta semifinales

Solo en uno de los partidos de 2013 fue capaz de marcarle al Barça Cristiano Ronaldo, aunque en él se desquitó. Seguramente fue el choque en que más fueron de la mano actuación personal del luso (dos goles y rozando el 'hat trick'), juego del equipo y resultado, pues derivó en la clasificación para la final copera. Messi, quien tuvo una ocasión con la derecha y 0-0, naufragó ante la tela de araña tejida por Mourinho al cuadro que en ese momento dirigía Jordi Roura por la enfermedad de Tito Vilanova.

02/03/2013 - Real Madrid-Barcelona (2-1) - Liga 12-13 - Jornada 26

Aún envuelto en ese aura triunfador, Cristiano volvió a celebrar. Y, por primera y única vez en su historial contra el Barça, enlazó dos victorias consecutivas. A pesar de que comenzó en el banquillo, pues Mourinho priorizó la eliminatoria de Champions ante el Manchester United y alineó un once de suplentes (Pepe mediocentro, Essien en el lateral derecho), salió en la segunda parte para reactivar a su equipo. En el largo y polémico tiempo de añadido estrelló una falta en la barrera. Messi marcó, tras ganarle la espalda a Ramos, en su primera ocasión de la noche, aunque no valió para sumar.

26/10/2013 - Barcelona-Real Madrid (2-1) - Liga 13-14- Jornada 10

Un detalle significativo de los Messi-Cristiano es que el luso no suele dar asistencias. De hecho, solo lo hizo en esta ocasión, y no sirvió para nada. En el tiempo de añadido y perdiendo 2-0, el luso hizo una tremenda arrancada desde su campo para después dejar a Jesé en el mano a mano ante Valdés y dejar el electrónico en 2-1. Estadísticamente, fue más que Leo.

23/03/2014 - Real Madrid-Barcelona (3-4) - Liga 13-14 - Jornada 29

Leo Messi consiguió su único 'hat trick' contra Cristiano Ronaldo este día. Además, dio el cuarto a Iniesta (el que abrió el marcador) para completar una magnífica estadística. Fue la noche de los penaltis, puesto que hasta tres se señalaron. Primero lo anotó el luso para poner el 3-2. Luego el argentino, el segundo de ellos en el minuto 84, transformó dos frente a Diego López para salir victorioso por duplicado.

25/10/2014 - Real Madrid-Barcelona (3-1) - Liga 14-15- Jornada 9

Enfocados en el terreno particular, en este partido empezó una buena racha de Cristiano sobre Messi. Aunque Neymar adelantó al Barcelona, los de Ancelotti le dieron la vuelta al marcador. El hoy 'bianconero' participó de ello con el 1-1, firmado desde el punto de penalti. Lo más destacable del capitán azulgrana aquel día fue que vio una amonestación a los ocho minutos.

18/11/2014 - Portugal-Argentina (1-0) - Temporada 14-15 - Amistoso

Triunfo moral de Cristiano, puesto que Portugal se llevó la victoria en los instantes finales con un tanto de Raphaël Guerreiro. A los 10’, la madera impidió el tanto de Messi. Ambos fueron sustituidos al descanso. De manera tácita, sus respectivos seleccionadores sabían que debían encontrar un equilibrio en enfrentarlos como manera de condimentar el amistoso y no forzarlos más de la cuenta para que aquello no derivara en en lesión y el respectivo enfado de sus clubes.

22/03/2015 | Barcelona-Real Madrid (2-1) | Liga 14-15 | Jornada 28

De la exhibición de Cristiano Ronaldo, a la de Messi. Aunque abrió fuego el argentino dando a Mathieu el 1-0 en un saque de falta, antes el larguero había negado el tanto al portugués a bocajarro. Después aprovechó una preciosa asistencia de tacón de Benzema para igualar y mandar a la grada callar. Aún en el primer tiempo, dio a Gareth Bale el 1-2, aunque la acción fue anulada por fuera de juego. La reanudación comenzó con otro gran tiro suyo y mucha actividad, pero el 2-1 de Suárez rompió el duelo. A partir de ahí, Messi lideró un caudal ofensivo en el que se infló a dar buenos pases de gol fallados por sus compañeros. Casillas le paró una gran opción para su tanto.

21/11/2015 | Real Madrid-Barcelona (0-4) | Liga 15-16 | Jornada 12

La derrota más abultada de Cristiano ante Leo en el Bernabéu. Y aunque pueda sorprender que el argentino no participara en ninguno de los cuatro goles, hay que recordar que venía de una lesión de dos meses. No en vano, salió a jugar en la última media hora, con el choque ya encarado (0-3). Lo que no recoge la estadística es que da a Neymar la preasistencia con la que este sirvió el tanto definitivo a Luis Suárez. Las cámaras sí inmortalizaron un abrazo a Iniesta en la banda mientras calentaba para festejar su espectacular zapatazo. El de Madeira asistió impotente, como el resto de sus compañeros, a la humillación que le costaría el puesto a Rafa Benítez.

02/04/2016 | Barcelona-Real Madrid (1-2) | Liga 15-16 | Jornada 31

Esta fue la última ocasión en la que el astro portugués le comió la tostada al argentino. El Real Madrid aguó el sentido homenaje a Johan Cruyff tras su reciente fallecimiento. Pese a que Keylor frenó a Messi en algunos avances, Piqué adelantó al Barça en un córner. Luego, tras el empate de Benzema y un tiro al larguero de Cristiano, el luso silenció el Camp Nou a cinco para el final superando a Claudio Bravo con un tiro bajo las piernas, pese a que los de Zidane jugaban con diez hombres por la expulsión de Sergio Ramos.

03/12/2016 | Barcelona-Real Madrid (1-1) | Liga 16-17 | Jornada 14

En el momento de la disputa del partido nadie lo habría imaginado, pero fue el último oficial de la 'MSN', puesto que una lesión de Neymar en la vuelta y su marcha al Paris Saint-Germain en verano acabarían rompiendo el tridente. Precisamente el brasileño y Suárez se asociaron para el 1-0. Messi desperdició una ocasión clarísima para sellar el triunfo y para colmo, a un minuto para el final Sergio Ramos cabeceó el empate. Los dos astros se quedaron a cero, aunque podrían haber dispuesto de una inmejorable ocasión cada uno si Clos Gómez no escamotea dos claros penaltis de Mascherano y Dani Carvajal.

23/04/2017 | Real Madrid-Barcelona (2-3) | Liga 16-17 | Jornada 33

Dentro de una carrera majestuosa, en el 'top ten' de imágenes icónicas de Leo Messi queda la del día en que selló una actuación memorable en Chamartín con un gol en el último segundo del encuentro para meter a su equipo de lleno en la pelea por la Liga. El astro azulgrana no dudó en quitarse la camiseta y mostrar su nombre y dorsal al público en claro gesto reivindicativo. Un doblete inolvidable ante la impotencia de Cristiano.

13/08/2017 | Barcelona-Real Madrid (1-3) | Supercopa España 2018 | Ida

Esta fecha cuenta la última victoria de Cristiano ante Messi en encuentro oficial, y tuvo una simbología especial que refleja bien esa sensación de que el luso siempre fue a rueda del argentino, pues cuatro meses después de aquella inolvidable celebración de su némesis en el Bernabéu, él hizo lo mismo: mostró su camiseta con su nombre y número a la grada del Camp Nou. No obstante, su felicidad no pudo ser plena por la expulsión que sufrió el luso a ocho minutos del final tras doble amarilla. Tan mal la encajó que incluso empujó al colegiado, De Burgos Bengoetxea, lo cual le costó cinco encuentros de sanción. En el duelo personal, al menos el rosarino pudo empatar: los dos hicieron un tanto (en cuestión de tres minutos, del 77 al 80). Tres días después, obviamente sin CR7 en el campo, el Madrid redondearía el título de la Supercopa con otro triunfo (2-0).

23/12/2017 | Real Madrid-Barcelona (0-3) | Liga 17-18 | Jornada 17

Uno de los 'Clásicos' más memorables de Leo Messi, de nuevo con celebración muy recordada. Marcó un tanto de penalti, regaló a Aleix Vidal la sentencia en el añadido y participó indirectamente en el 0-1 de Suárez, pues los defensas se fueron a cubrirlo a él, algo que aprovecharon Sergi Roberto y Rakitic para conectar con el uruguayo. Dejó grandes regates y se habría ido con más asistencias de no ser por la falta de puntería de Luis Suárez, pero aun así se divirtió bastante en el Bernabéu. A Cristiano le anularon un gol a los dos minutos.

06/05/2018 | Barcelona-Real Madrid (2-2) | Liga 17-18 | Jornada 36

El que había sido último duelo entre ambos, curiosamente, dejó igualdad plena: en el resultado y en el número de tantos. Cristiano, en el 15', había enjugado el tanto inicial de Luis Suárez remachando en boca de gol un cabezazo picado de Benzema. Siete minutos después del descanso, Messi puso el 2-1 recortando a Casemiro dentro del área y sorteando la oposición de Sergio Ramos. Bale dejaría el 2-2 final en el minuto 72.

08/12/2020 | Barcelona-Juventus (0-3) | Liga 17-18 | Champions League 20-21 | J6 Fase de grupos

El regreso de sus clásicos duelos dejó claro sabor portugués. El luso marcó dos de los tres goles con los que la Juventus arrebató al Barcelona la primera plaza del grupo. Fue una noche grande para Cristiano, quien nunca le había marcado un gol al equipo de Messi en el marco continental. Leo, por su parte, acabó bastante frustrado: lanzó siete tiros a puerta, pero todos los detuvo Buffon.