"Todos queremos que Cavani juegue en Boca"

Edinson Cavani acaba contrato con el PSG el 30 de junio de 2020. Son muchos los equipos que han llamado a las puertas del charrúa, y uno de ellos es Boca Juniors.

Sergio 'Manteca' Martínez es la gran inspiración de Cavani para firmar por el 'Xeneize'. Ahora, el ex jugador habló sobre la posibilidad de que el delantero recale en La Bombonera.

"Hace poco hablé con su hermano y con Riquelme. Todos queremos que juegue en Boca, pero no es fácil", explicó el 'Manteca' Martínez en 'Sport890' sobre el '9' del PSG.

El ex futbolista no sabe dónde acabará Cavani. "En las conversaciones que tuve no me dijeron nada de ninguna oferta, hay que esperar. A Uruguay seguro que no vendrá porqie tiene cosas de Brasil y España",

Cavani le lanzó un guiño a Boca Juniors, precisamente con el 'Manteca' Martínez como referencia. "Quiero colgarme del alambrado de La Bombonera", confesó el delantero uruguayo.