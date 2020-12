"Toluca tiene un equipo descompensado"

El argentino Hernán Cristante, entrenador de Toluca, confesó que su misión con este equipo será ayudarlo a encontrar el camino que se perdió desde hace cuatro torneos.

"No es fácil cuando un plantel está descompensado. Hace cuatro torneos que Toluca no encuentra el rumbo, hay que limpiar la mesa, levantar lo que se cayó y ponerla en orden otra vez", aseveró el técnico, quien prepara a Toluca para el Clausura 2021.

Cristante, quien sustituyó al mexicano Carlos Morales, vivirá su segunda etapa como timonel de Toluca, equipo al que dirigió entre 2017 y 2019 y al que llevó a la final del Clausura 2018, misma que perdió ante Santos Laguna.

El argentino se refirió a las posiciones que Toluca ha ocupado en los más recientes cuatro torneos en el campeonato mexicano. Fue noveno en el Clausura 2019, penúltimo en el Apertura 2019, decimoquinto en el Clausura 2020 y undécimo en el Apertura 2020.

"La prioridad del Toluca es estar entre los grandes, el tema es que las cosas no han salido bien; no podemos volver a equivocarnos y repetir errores del pasado. Toluca merece y tiene que estar más arriba", sentenció.

Toluca es el tercer equipo más ganador de Ligas en el fútbol mexicano, con diez, por 12 de Chivas y 13 del América, que es el equipo que más presume.

El entrenador argentino explicó que la única manera de recomponer lo hecho en los pasados torneos es recuperar anímicamente a los jugadores.

"Los chicos estaban reprimidos y con culpa por el torneo que se tuvo. Nosotros tenemos que compensar esa parte emocional. Hablé con ellos y fui claro, los técnicos somos un instrumento para su mejora. La culpa ya no es de ellos, el responsable voy a ser yo".

Hernán Cristante también compartió cuáles son las necesidades que tiene Toluca para el Clausura 2021.

"Hay normas para contratar. No queremos gente de tanta edad y que no vengan del extranjero por tiempos de adaptación, por lo tanto que sean del fútbol mexicano. No tenemos un lateral izquierdo natural, también tenemos que apuntalar gente que ya está".

Lo importante, subrayó Cristante, no estará en los refuerzos, sino en sacar lo mejor del plantel.

"El desafío no es nada más ver a quién traer, sino generar con lo que se tiene sin importar quién venga. Tenemos que recuperar la idea de lo que es Toluca y eso trasladarlo al campo de juego".