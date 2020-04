Tomeu Nadal explicó la suspensión del Rayo-Albacete

El duelo entre el Albecete y el Rayo Vallecano fue suspendido por unos insultos a Roman Zozulya y un ambiente hostil que hizo que ambos clubes pactaran el no volver a saltar al terreno de juego.

Tomeu Nadal recordó aquella cita en una entrevista en 'Fondo Segunda' y aseguró que los jugadores tuvieron que parar para garantizar la integridad física de todos.

"No quisimos jugar porque queríamos asegurarnos de la integridad física de los jugadores. Teníamos que asegurarnos de que no hubiera un susto, no paramos por los cánticos", explicó.

El portero continuó afirmando que en cuando los jugadores se fueron al túnel pasarom algunas cosas: "En el momento en el que nos fuimos al vestuario, allí pasaron cosas y hubo lanzamientos de todo. La suspensión del partido fue de mutuo acuerdo entre los dos equipos y era la mejor decisión para asegurarnos de que no pasaría nada y que pudiéramos salir bien del estadio".

Para acabar, Tomeu Nadal manifestó que el tema "ha afectado bastante" a Zozulya.