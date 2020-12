Tomori busca minutos y el Niza se los pone en bandeja

En Stamford Bridge son cosncientes del gran número de perlas que tienen en sus filas. Una de ellas es Tomori, central.

Pero el gran nivel del primer equipo hace difícil que tengan continuidad. En el caso de Tomori, en lo que va de curso ha jugado solo tres partidos, siendo titular en dos. Solo 224 minutos ha podido disputar hasta ahora.

Y Tomori quiere más. Sabe que, para crecer, necesita jugar. Así pues, el central podría hacer las maletas en enero.

El Niza, afirma 'The Sun', ya se ha interesado por su posible cesión, aunque no es el único. Asegura el rotativo británico que también otros clubes de la Premier le harían un sitio en sus filas sin dudarlo.

Lo más probable en el caso de que se marche es lo que haga Francia, asegura 'The Sun'. El Chelsea no se niega a cederlo, pero no quiere que se vaya a ningún rival de Inglaterra.

En el Chelsea cuentan con Tomori a largo plazo. Lo ven con grandes dotes para ser un defensa de clase mundial, aunque para ello necesita minutos y podría tenerlos en la Ligue 1.