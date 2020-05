Toña Is, decidida a entrenar en un equipo grande y conseguir títulos

La ex seleccionadora española Toña Is ofreció unas declaraciones a 'Marca' en las que habló de su futuro como entrenadora. "Me gustaría seguir ligada al fútbol, aunque tampoco me pasaría nada si tuviera que volver a ejercer de policía local", reconoció.

Además, reconoció que ya tiene varias ofertas de clubes de diferentes países: "Tengo ofertas de varios clubes, de diferentes países y de alguna federación con la que sigo teniendo contacto, pero no hay nada decidido aún".

Y añadió: "No me pongo plazos para tomar una decisión, el tiempo dirá donde acabo finalmente. El tema del coronavirus también ha modificado un poco los planes y aún no sabemos cuándo se va a poder volver a entrenar, jugar o empezar la próxima temporada".

"Tengo claro que ahora afronto una nueva etapa en mi vida y no hay más. Tengo muchos retos por delante y mucha ilusión que poner en ellos. Me gustaría ir a un gran club y hacer cosas grandes. Creo que un entrenador tiene que ser ambicioso y tener carácter y cumplo ambos requisitos", explicó.

Finalmente, tras ser preguntada por los rumores que la relacionan con el Real Madrid Femenino, comentó: "Me gustaría entrenar en España porque es un escenario que conozco, porque desde que me retiré he seguido ligada a la base".