Toña Is reconoce que sería un sueño entrenar al Real Madrid

Muchos son los rumores que relacionan a la ex seleccionadora Toña Is con el futuro Real Madrid Femenino, equipo que verá la luz en la Primera Iberdrola la próxima temporada.

La propia entrenadora española ha querido hablar del tema en unas declaraciones concedidas a 'AS'. "Me siento muy contenta de que los clubes valoren el trabajo que he hecho y se interesen en mí. Yo estoy muy feliz de que sea así. Estamos valorando cosillas y ojalá acabe en un equipo grande", comentó.

"Entrenar al Real Madrid es un sueño, para mí y para cualquier entrenador. Que el Real Madrid haga un equipo femenino y te elija a ti como cabeza visible de ese equipo es algo muy grande", añadió.

Además, valoró la llegada del conjunto blanco al fútbol femenino: "Que el Real Madrid, que es uno de los mejores clubes del mundo, apueste por el fútbol femenino es muy importante. Se necesitaba que se diera ese paso. La Primera Iberdrola se merece que el Real Madrid esté dentro el año que viene".

"Me encantaría coger un equipo de la Primera Iberdrola que pueda aspirar a algo. Soy muy ambiciosa y voy a por todas. Busco un equipo que tenga aspiraciones altas. Tengo alguna oferta encima de la mesa y estoy viendo con mi agente cuáles son las mejores opciones, sentenció.