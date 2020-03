Toni Otero desconoce qué pasó con Rocco Maiorino

Las Palmas tiene ante sí un nuevo horizonte tras la salida de Rocco Maiorino. El ya ex director deportivo presentó su dimisión, conque la política de fichajes de la entidad presencia un vuelco en la actualidad. Toni Otero lo analizó en una rueda de prensa.

"A mí, oficialmente, no me han dicho los motivos. Todo se ha tratado con el Consejo de Administración. Oficialmente, el Consejo de Administración sabe lo que ha pasado, pero no puedo decir nada porque lo desconozco", aseguró en la presentación de Cristian López.

Sobre su cercanía para con Maiorino, contestó: "Aquí no se trata de relaciones personales, sino de relaciones profesionales como la que teníamos él y yo. Creo que he demostrado que soy un buen profesional, y lo que se pueda decir, o no, son dimes y diretes".

"Estoy para trabajar. Trabajé con Rocco siendo yo el secretario técnico, y es el Consejo de Administración quien debe tomar una decisión, si la toma", añadió para sentenciar. También analizó al nuevo futbolista del cuadro canario, al que elogió en varias ocasiones.