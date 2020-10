Toni Villa reconoció que el vestuario está preocupado y con ganas de reaccionar

El jugador del Real Valladolid, Toni Villa, aseguró en rueda de prensa telemática que juega "donde sea", ya que lo único que desea es "estar dentro del campo", ya sea detrás del punta o en el extremo, "para ayudar al equipo en lo que necesite". También reconoció que están preocupados por la falta de puntos.

Aunque explicó que está "contento" por el gol que anotó ante el Eibar, aclaró que "le cuesta separar lo individual de lo colectivo" y, puesto que el equipo acabó derrotado, la sensación final fue de "tristeza" ante el resultado, "que es lo que verdaderamente importa".

Respecto a la celebración de ese gol, lo hizo "con rabia", por la "alegría" que supuso anotarlo, ya que suponía el empate antes del descanso y, además llevaba "mucho tiempo sin marcar", aunque resultaría insuficiente para que su equipo lograra sumar "y lo que mandan son los resultados".

Si no ocurre nada raro en las últimas horas, Toni Villa seguirá siendo jugador del Real Valladolid esta temporada, aunque él tiene una premisa al respecto y es que "hasta que no acabe el último día de mercado, no se sabe qué pasa con nadie", con lo que queda poco para salir de dudas.

Reconoció que en el equipo "hay preocupación" por la falta de puntos, sobre todo porque, según Villa, "no" están haciendo "tan mal trabajo como reflejan los resultados", pero lógicamente "son los que determinan la posición en la tabla" y el Real Valladolid, tras cinco jornadas, ocupa la última plaza.

"Sabemos que podremos revertirlo porque nos crecemos ante las adversidades y, aunque este año está siendo diferente a nivel de dinámica por los protocolos, vamos a lograr superar todo y a cumplir con el objetivo", aseveró.

En su opinión, el Real Valladolid ha de "revertir la situación cuanto antes", para lo cual van a seguir "trabajando y mejorando mucho para corregir los errores" y para tratar de sumar en cada partido, ya que "todos van a ser importantes" hasta el final de la presente campaña.