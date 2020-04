Tony Parker aceptó la propuesta de Aulas: "Es un honor ser presidente del Lyon"

Hace tan solo unos días, el propio Jean-Michel Aulas reconoció que estaría pensando en el ex jugador de basket Tony Parker para que se encargue de la presidencia del Olympique de Lyon.

Una propuesta del presiente del conjunto francés a la que ha querido responder el conocido ex jugador de baloncesto de San Antonio Spurs, que ganó cuatro anillos de la NBA.

En unas declaraciones recogidas por 'L'Équipe', Parker comentó: "Para mí, es un honor ser considerado para ese puesto. Jean-Michel me tiene en cuenta para ello".

"Por supuesto, soy consciente de lo que implica y el trabajo que hay detrás de ello. Sé que tengo mucho que aprender. Pero si un día me pide que me haga cargo, es algo que no podría rechazar", añadió.

Dicha sucesión al frente del conjunto de Lyon tendría lugar en el año 2023, fecha que el propio Aulas fijó para abandonar su cargo y que podría pasar a manos del mismísimo Parker.