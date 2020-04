Toquero, clave en la carrera de Borja Iglesias

Borja Iglesias se ha convertido en apenas unos años en uno de los delanteros con mayor proyección. El futbolista del Betis consideró a Gaizka Toquero como hombre clave en su carrera.

"Me ha enseñado muchísimo a cómo parar el juego, a cómo darle importancia al trabajo defensivo, a cómo hacer una buena presión, a cómo hacer una falta en campo contrario. Cosas que yo ni valoraba", dijo en Youtube al periodista Alberto Edjogo-Owono.

Eso no fue lo único que aprendió de Toquero. "Todo lo que he mejorado en el remate de cabeza ha sido en gran medida por Gaizka. Me ha enseñado muchísimo y ha estado conmigo rematando de cabeza", añadió.

Además, Borja Iglesias hizo un once con algunos jugadores con los que coincidió: Cristian Álvarez; Kevin Vázquez, Mikel González, Mario Hermoso, Ángel Martínez; Isco, Willian Carvalho, Sergi Darder, Fekir; Toquero y Sergio García. "Lo he hecho con compañeros que he tenido que me han llamado la atención", confesó.