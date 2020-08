Torrecilla estuvo con Atleti y Barça en Champions: homenaje y camisetas especiales

Torrecilla no pudo estar sobre el campo con el Atlético en la Champions, pero ello no significó que no se notara su presencia. Sus compañeras le mostraron su apoyo -se operó de un tumor cerebral- saliendo al campo con camisetas para rendirle homenaje.

Tanto las rojiblancas como las jugadoras del Barcelona saltaron al terreno de juego con elásticas que rezaban el mensaje "Ánimo, Virginia" ("Força Virginia" en el cuadro 'culé'). La futbolista pasó por ambas escuadras y reaccionó en su cuenta oficial de Twitter a estos gestos con mucha alegría.

"Pase lo que pase... vamos, mi Atleti", escribió junto a un emoticono de un bíceps y una fotografía suya con la camiseta del club puesta. Pronto, muchos aficionados contestaron a su mensaje con textos de cariño.

"¡Me emociona recordar todo lo que viví con vosotros/as! Gracias de corazón", contestó a la publicación en la red social en la que la entidad azulgrana mostraba la elástica con la que entró al verde para apoyarla.