Torrecilla y Javi Lara se enzarzan: "Por ser hombre nunca te dirán 'vete a fregar platos"

La desigualdad tan evidente entre hombres y mujeres en el fútbol ha vuelto a generar un intenso debate en Twitter. Esta vez, los protagonistas han sido Virginia Torrecilla y Javi Lara.

Los sueldos de las futbolistas son infinitamente más bajos que los de los hombres y la cobertura mediática del fútbol femenino, un machismo más que evidente en el fútbol que ha generado un encontronazo entre la jugadora del Atlético de Madrid y el de la UD Ibiza.

Torrecilla, que fue operada con éxito de un tumor cerebral en julio y sigue luchando contra el cáncer, publicó un vídeo en su cuenta oficial con el que quiso defenderse de los ataques que estaba recibiendo tras destacar lo llamativo que le parecía que no hubiera VAR en la Champions League Femenina.

Pero, entonces, Javi Lara decidió contestarle, haciéndole entender que el texto del tuit anterior era inoportuno, lo que provocó un hilo infinito que incendió las redes.

"¡Javi, déjalo! A ti por ser hombre y jugar a fútbol nunca te dirán 'vete a fregar platos' por muy mal que juegues. Nosotras, en cambio, aun metiendo goles de medio campo servimos para eso según los 'machotes'. De ahí mis respuestas, ¡de ahí nuestra lucha!", le respondió la rojiblanca.

Pero Javi Lara le contestó: "No me imagino a un iluminado poniendo un tweet: 'Vaya golpeo de balón, ¿lo podéis hacer mujercitas?'. ¡Creo que le quitan la cuenta en un minuto! Por ello no entiendo lo de 'machotes o machitos'... ¡es ganas de debate! El fútbol es de todos y todas".

A partir de esos mensajes, ambos futbolistas siguieron compartiendo en Twitter sus respectivos puntos de vista, sin llegar a un punto en común, como era de esperar. Una conversación que todavía no ha llegado a su fin.