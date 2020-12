Torreira celebra la Navidad... ¡con Boca Juniors!

Gracias a las redes sociales, ahora podemos conocer cómo y dónde celebra cada uno la Navidad. Y Lucas Torreira se encargó de compartir en ellas su curiosa forma de hacerlo.

En Argentina, cada año festejan estas fechas señaladas en pleno verano. Y el jugador del Atlético felicitó las fiestas junto a un asado, mate en mano ¡y con ropa de Boca Juniors!

No es algo que sorprenda a los que lo conocen. El jugador nunca escondió su amor por el 'Xeneize': "En casa era fútbol, fútbol y más fútbol. Yo crecí con eso y desde muy chico me atrae el mundo Boca: su hinchada, los jugadores, los títulos conseguidos... Desde ahí nace este amor, esta pasión que tengo por el club. Y lo más curioso de todo es que nunca fui a La Bombonera. Esa es mi cuenta pendiente”.

"Ojalá que algún día se me dé la posibilidad de jugar en Boca, es un sueño que tengo. Quiero que Boca sea parte de mi carrera futbolística. No pierdo la ilusión de ir a jugar ahí, pero mientras tanto lo sigo a la distancia desde donde me toque. Vamos a ver qué depara el tiempo", agregó en 'TNT Sports' recientemente.