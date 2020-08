Torres anuncia que está a punto de ser técnico

El fútbol se lleva en las venas. Y dejarlo puede resultar muy complicado.

Fernando Torres contó a sus seguidores cómo ha vivido este primer año tras su retirada. "Este domingo se cumple un año del día que anuncié mi retirada. Confieso que cuando estaba en activo no me daba cuenta de lo rápido que pasa el tiempo...", escribió en sus redes.

Y dejó una buena noticia: ya se prepara para sentarse en el banquillo. "En todo este tramo me he acostumbrado a una nueva realidad. He aceptado que ya soy no soy jugador en activo, a la vez que estoy a punto de convertirme en entrenador", prosiguió.

Se acordó también de su Liverpool: "Además, he celebrado que mi querido Liverpool ganó la Premier 30 años después".

Pero la pandemia, sin duda, se llevó todos los focos. "Lamentablemente, el fútbol se juega sin público, el elemento que hace que este deporte sea tan especial. En medio de todo, vivimos una pandemia que deja miles de familias rotas".

No quiso despedirse sin dejar un mensaje a sus fans. "Lo único que os pido es que seáis responsables y os mantengáis sanos y salvos", concluyó.