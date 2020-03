Torres cumple 36 años en unas condiciones muy atípicas

Torres, apodado 'El Niño', celebra este viernes su cumpleaños. Y será uno muy extraño, en una situación nueva para él, ya que es el primero que vivirá como ex futbolista tras retirarse el pasado 23 de agosto en el Sagan Tosu, equipo japonés.

Además, hay que tener en cuenta que la leyenda del Atlético, que también jugó en el Liverpool, el Chelsea o el Milan, lo pasará en cuarentena. Torres, que cumple 36 años, no podrá salir a la calle, como toda la población de España, debido al estado de alarma que reina en el país por el coronarvirus.

Eso sí, seguro que no le faltan las felicitaciones de sus ex compañeros de clubes y de la Selección Española, aficionados y clubes. Precisamente el Atleti fue de los primeros en felicitarle a través de las redes sociales.

También se acordó de 'El Niño' el Liverpool, que pubicó en Twitter un vídeo con los mejores goles que marcó con el conjunto inglés.

Torres, que practica boxeo y es dueño de la cadena de gimnasios 'Nine Fitness', tiene un gran palmarés: un Mundial, dos Eurocopas, una Champions, dos Europa League y una FA Cup. Además, también ganó el Europeo Sub 16 y el Europeo Sub 19.