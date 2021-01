"Torres tiene futuro como técnico, de director deportivo..."

Fernando Torres, leyenda del Atlético de Madrid, ha acaparado los focos en los últimos días al aparecer como ayudante de Nacho Fernández, actual entrenador del Atlético de Madrid B. Y es que el gusanillo del fútbol sigue picando a un 'Niño' que apunta maneras como futuro técnico.

"Tiene futuro de lo que quiera. De entrenador, de director deportivo... Al final alguien que ha sido un futbolista como él puede hacer de todo", aseguró ante los medios tras el duelo ante el DUX Internacional antes de explicar todo lo que ha aportado Torres al grupo.

"Fernando es historia viva de este club. Está echando una mano en todos los ámbitos. Creo que es una llegada muy buena porque hace que los chavales sigan creyendo, les corrige en algunas situaciones y les hace ver lo que les hace falta para llegar al fútbol profesional", explicó.

De igual forma, Fernández también habló de otro de los protagonistas más mediáticos del filial rojiblanco, Giuliano Simeone, hijo menor del Cholo, actual entrenador del primer equipo 'colchonero'.

"No tengo que definir a Giuliano. Lo ha demostrado cuando ha jugado. Es futbolista, joven, pero es que ya es futbolista. En este último partido no ha dado un balón por perdido, ha luchado todo, ha llegado a todo, ha sacado centros, ha rematado, ha trabajado hasta que no podía más…", comenzó.

"Ha demostrado lo que es. No hay nada que objetar a sus actuaciones sobre el terreno de juego. Es un jugador con un potencial tremendo", sentenció.