Tote recuerda su paso por el Betis: "Di con gente mala"

En una entrevista con 'El Desmarque', el ex delantero Tote recordó su mala experiencia en Sevilla. Fichó por el Betis para la campaña 03-04, pero en la siguiente, con Serra en el banquillo, no jugó ni un minuto.

"Son tipos complicados. Me pasó también en Alicante, aunque era distinto. El día a día se hace pesado. Gente que no te dice la verdad y el día a día se hace largo. También tuve lesiones y me cortó poder disfrutar", rememoró de sus tiempos en el Betis.

"El segundo año vino Serra que es otro como Lopera. Recuerdo unas declaraciones de Laudrup, con lo prudente que es, que dijo que pagaba si este hombre tenía un amigo. Cuando tienes problemas con las personas y otros los tienen y dicen igual, no tengo que estar equivocado", comentó.

Apenas jugó 18 partidos con el cuadro de Heliópolis. "No era un sitio para mí. Di con tipos y un club complicado. Di con gente mala, donde te mienten y no te miran a la cara. Cuando llevaba allí dos semanas, por mi forma de ser, sabía que iba a tener problemas", lamentó.