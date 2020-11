Totti confirmó su positivo en COVID-19: "No fue un paseo"

Totti, que se retiró del fútbol en 2017 tras jugar 25 años en la Roma, el club de su ciudad, se sometió hace unas semanas al test PCR tras notar unos ligeros síntomas, con fiebre y energías bajas.

"¡Hola a todos! Como habréis sabido en las últimas semanas, no me he encontrado bien. Ahora me he recuperado y puedo decir con algo de alivio que tenía COVID y no era un paseo: fiebre que no bajaba, baja saturación de oxígeno y las fuerzas que se iban", empezó explicando Totti.

Además, "el diagnóstico fue un accidente cerebrovascular en el corazón". En concreto, avanzó Totti, "¡una neumonitis por infección de la COVID-19!". "Esta enfermedad puede batir con las precauciones e indicaciones adecuadas", explicó.

"Dada la puntualidad del diagnóstico pude curarme desde casa, 15 largos días, pero ahora que todo ha pasado quiero agradecer a quienes han estado más cerca de mí, y por eso un agradecimiento especial a Alberto Zangrillo, Mónica Rocco y Silvia Angeletti", concluyó.

El ex capitán de la Roma perdió el pasado 12 de octubre a su padre, Enzo Totti, a causa del coronavirus. También su madre, Fiorella, dio positivo en esta enfermedad, aunque sin tener complicaciones.

Actualmente, Totti lanzó un nuevo desafío al fundar dos agencias de representación, la 'CT10' y la 'IT Scouting', con la que cuida los intereses de los futbolistas desde su juventud hasta que lleguen a ser profesionales.