"Trabajamos en una carnicería para independizarnos de Torreira"

En una entrevista en el programa 'Maneras de Vivir', Ricardo Torreira ha hecho un profundo análisis del pasado y el presente que vive la familia Torreira desde que Lucas es un jugador profesional de fútbol.

Ricardo Torreira nunca ha rechazado prácticamente un trabajo y le ha inculcado siempre a su hijo Lucas aspectos esenciales de la vida como la humildad, el trabajo, el sacrificio, etcétera. Ricardo ha sido, en su vida, desde albañil hasta locutor de radio, pues narró Copas Américas y Libertadores.

"He sido de todo. Se pueden imaginar lo que se me pasó por la cabeza respecto a que mis hijos pudieran ser en la vida un buen profesor, que mis hijas fuesen maestras... Lo que no sabemos ahora es hasta donde llegará el sueño. Lucas sabía quién era el '9' del Atleti y no el del equipo de su zona. Es algo que soñó siempre y por eso está viviendo un sueño", relató.

En cuanto al núcleo familiar, los Torreira decidieron abrir un negocio porque no querían depender en ningún momento de los ingresos del ahora jugador del Atlético de Madrid: "Aparte de su hermana, el resto trabajan conmigo en una carnicería que pusimos para tener un ingreso familiar, para independizarnos de Lucas y no ser un acoso permanente, para que él viva su vida y tenga su futuro".

Su hermana pequeña se encuentra está estudiando en la capital y en la Universidad. "Gracias a su hermano tendrá un futuro importante", continuó Ricardo.

En cuanto a la llegada al Atlético, el padre de Torreira contó cómo le dieron la noticia. "Me quería morir de alegría y satisfacción. Que el Cholo nos haya llamado es como si lo hubiera hecho un vecino", acabó.