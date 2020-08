"Trabajaré para luchar por la portería del Atlético"

Grbic llega al Atlético de Madrid con mucha ilusión y dispuesto a lucharle el puesto a Jan Oblak. El nuevo cancerbero sabe que lo tiene prácticamente imposible, pero no por ello dejará de trabajar.

"No tengo miedo al estancamiento. Estaré en el banquillo, entrenaré al más alto nivel y tendré alguna oportunidad. Todo depende de mí, tengo la oportunidad de estar en uno de los mejores clubes del mundo y trabajaré todo lo que pueda para luchar algún día por un lugar en la portería del Atlético", dijo Grbic en una enrevista en 'Sportske Novosti'.

El nuevo cancerbero del Atlético aseguró que quiere "aprender español cuanto antes" para adaptarse. "Este es un fútbol completamente diferente al de Croacia. La Liga Española es la mejor del mundo y estoy seguro de que progresaré y seré mejor portero de lo que soy", añadió.

"Estoy feliz por todo lo que he hecho, pero me mantengo firme y comienza una nueva etapa. En el Atlético me dijeron que me seguían desde hacía dos años y que creen mucho en mí", explicó Grbic.

Llega el portero directo desde el Lokomotiva de Zagreb. "Si no estuviera preparado para un paso tan grande, ni siquiera estaría viniendo aquí. Y sé que en Madrid seré mejor persona y mejor portero. Soy consciente del gran desafío, pero estoy lleno de confianza en mí mismo y con ganas de triunfar", aclaró.