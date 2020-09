"Trabajé en el Valencia sin presiones ni imposiciones"

Celades ya es pasado del Valencia. Después de haber formado parte del conjunto de la capital del Turia, el catalán se marchó y Javi Garcia tomó su lugar.

El ex entrenador 'che' no tuvo reparos en hablar sobre su etapa en el equipo en 'Radio Marca': "En el club hay un dueño que es el que marca las líneas, pero a mí siempre me dejaban trabajar con tranquilidad, sin ningún problema".

"Intenté hacer siempre hice lo que creía conveniente para el equipo y llegamos hasta donde llegamos. Sin presiones ni imposiciones. Cuando hay imposiciones, hay un mal camino. Tuve una buena relación con el presidente", añadió.

Por otra parte, Celades se refirió a las quejas de Gracia por la falta de efectivos. Así fue su experiencia: "No fue fácil. Nosotros queríamos traer un central por la lesión de Garay y no pudo ser. Pero vuelvo a repetir pero no tuve ningún problema, entendí que las cosas eran así, hay una persona que manda que toma ese tipo de decisiones y yo me dedicaba a entrenar y a sacar el máximo rendimiento de lo que tenía".

Por último, el catalán afirmó que si no le llegan a despedir hubiese metido al equipo en puestos europeos. "Cuando nos fuimos estábamos a un punto de la Real Sociedad, creo que nos hubiésemos clasificado para Europa", concluyó.