Trabajo y humildad, el consejo de David Gallego para los canteranos

El entrenador del Sporting, David Gallego, ha asegurado que "la ausencia de Manu García" ante el Rayo no debe trastocar al equipo, porque "lo colectivo está por encima de lo individual". No osbtante, reconoce que la presencia del joven internacional Sub 21 "es importante por lo que está demostrando sobre el campo".

Saber quién será el sustituto de Manu García es la principal incógnita en estos momentos y que Gallego no ha despejado en su comparecencia, ya que preguntado si podría ser Nacho Méndez ha respondido que "es una posibilidad pero hay otras opciones en la plantilla".

"No valoro la actuación de Manu García con la Sub 21, solo puedo decir que lo he visto como siempre, con una gran capacidad para interpretar el juego y una ejecución técnica muy buena", ha manifestado el técnico, que también se ha mostrado satisfecho porque el otro internacional Sub 21, el lateral Bogdan, haya sido el autor de uno de los goles de Ucrania.

Gallego no quiso hablar de posibles refuerzos o salidas en el próximo mercado de fichajes y advirtió a los jóvenes de la cantera de que "está muy bien que se hable de los 'guajes', pero no se deben confundir". "Tienen que seguir trabajando para crecer, están empezando y deben ser humildes", agregó.

Sobre el central Marc Valiente, que no ha podido debutar debido a que arrastra una fascitis plantar, el técnico ha indicado que "está recibiendo varios tratamientos, a ver si con el nuevo se puede incorporar", y considera su ausencia un contratiempo, ya que "su baja penaliza porque hay menos competencia y además tiene experiencia".

Para Gallego, su próximo rival, el Rayo Vallecano, "es un candidato a pelear por el ascenso, tiene mucho talento, está bien trabajado y en cualquier jugada te puede hacer daño", por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de "estar muy atentos todo el partido".

La plantilla rojiblanca todavía tiene una sesión de entrenamiento este domingo pero, como suele ser habitual cuando el equipo juega en casa, Gallego no dará lista de convocados hasta minutos antes de comienzo del encuentro señalado para las 21:00 horas de este lunes.