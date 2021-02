"Transformé la lesión en un aprendizaje, estos meses han sido maravillosos"

Del 29 de febrero de 2020 al 7 de febrero de 2021 van casi 12 meses, casi un año en el que Gerard Deulofeu ha vivido una etapa que comenzó en forma de pesadilla y terminó como un gran aprendizaje.

El extremo derecho español de 26 años sufrió una grave lesión de rodilla el pasado año ante el Liverpool, cuando vestía la camiseta del Watford. El ex jugador del Barça se rompió el cruzado con afectación a los dos meniscos, lo que le ha mantenido meses fuera de los terrenos de juego.

La pasada jornada ante el Hellas Verona, puso la guinda la pastel en su recuperación anotando su primer gol con el Udinese en la Serie A, equipo con el que firmó el pasado verano y con el que ya ha jugado 14 partidos oficiales.

Ahora, Deulofeu disfruta de la paz y la tranquilidad que le ofrece su rodilla ya recuperada, tal y como él mismo reconoció en unas declaraciones ofrecidas al diario 'Marca'.

"Estos meses han sido un proceso de aprendizaje sobre cómo transformar un problema en una oportunidad. Desde el primer momento, me lo tomé positivo. Y ese camino positivo, con alegría, con felicidad, me ha hecho aprender muchísimo de un montón de cosas y conocer mi cuerpo al 100%. Ahora mismo sé lo que tengo que hacer cada día y mis límites. Ha sido una maravilla lo que he pasado estos meses", comentó sobre su lesión.

Y añadió: "Es un proceso mental. Al final es paciencia y constancia en el trabajo, eso es fundamental. Cuando te vas acercando y llega el momento de entrar en campo es cuando no puedes parar, ahí hay que trabajar más. Yo llevo desde finales de octubre en el campo y estoy trabajando como nunca. Mis piernas llegaron bien, pero no estaban equilibradas aún, tengo déficits que hay que seguir trabajando".

Además, explicó cómo fue su llegada al conjunto italiano: "Fue una situación peculiar. El Watford había bajado a Segunda y yo me había lesionado de gravedad. Tenía varias ofertas, pero ninguna clara. Hablamos con el presidente y decidimos que Udinese era un buen sitio para ir, volver de la lesión, jugar minutos... y contentísimo de donde estoy, de la organización del club. No veo nada más que el presente. Estoy muy contento aquí".

Deulofeu también desveló que había algo de interés del fútbol español: "Había algo de España, pero nada claro. Había muchas dudas por mi lesión y lo entiendo perfectamente. Un jugador que se rompe el ligamento y los dos meniscos necesita un proceso y es normal que este mercado, con el virus, la crisis económica, hubiera esas dudas".

Finalmente, se refirió a la posible continuidad de Messi en el Barcelona: "Para todos los 'culés' sería una alegría. La decisión es suya. Lo único que podemos hacer es disfrutar cada tres días porque es una locura".