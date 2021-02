Tras alcanzar el Mundial de Clubes, Edina va a por los Juegos y el Mundial

La árbitra brasileña Edina Alves, primera mujer designada recientemente por la FIFA para dirigir un partido en el Mundial de Clubes de Catar, aseguró que su próximo objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano y que "sería un sueño" ser seleccionada para el Mundial de Catar 2022.

"Espero que la situación con el virus se normalice, podamos volver a nuestra vida normal y tengamos los Juegos. Intento trabajar para que me convoquen, es mi objetivo. El Mundial de 2022 para mi sería un sueño. No depende de mí. Lo que depende de mí es trabajar, esforzarme y estar lista por si me llaman. Sería un sueño y un honor para mi y para todas las mujeres", afirmó.

En declaraciones al espacio audiovisual de la FIFA 'Living Football', Alves señaló que su participación en el último Mundial de Clubes es "una de las experiencias más increíbles" de su vida, "un regalo de la FIFA" para ella y sus compañeras, ademas de un "motivo de orgullo y de responsabilidad".

"Las mujeres son capaces, luchan, conquistan. Representan esa lucha y los sueños femeninos. Cuando estoy arbitrando intento dar lo mejor de mí y tomar todas las decisiones junto con mi equipo. Mi responsabilidad es la misma tanto en competiciones masculinas como femeninas", apuntó.

Después de su designación para dirigir el pasado día 11 el partido entre el Ulsan Hyundai coreano y el Al Duhail de Catar, Alves formó parte también del equipo arbitral de la final y quiso aclarar la polémica suscitada porque al final del mismo, en la ceremonia de premios, no saludó a un jeque que participó en este.

"Fue un momento emotivo para mí, pero fue triste ver lo que se dijo en algunos medios. Se contaron cosas que no son verdad. En aquel momento el presidente Infantino simplemente nos felicitó a mí y a mis dos asistentes por el trabajo que habíamos hecho hasta ese momento, por el partido y nos animó seguir trabajando de esa manera. Estaba tan feliz del momento y de mi medalla que no me di cuenta de que debía parar y saludar al jeque que estaba al lado", señaló.

Alves aclaró que a continuación se trasladó "donde había gente sacando fotos". "No quiero que la gente invente mentiras sobre eso. Me pone triste saber que algunos medios dicen cosas de la ceremonia de premios. No es verdad, nuestro presidente solo nos dijo eso que lo habíamos hecho muy bien y que siguiéramos trabajando. Me gustaría que la participación de la mujer en un campeonato masculino sea algo feliz y verdadero", insistió.