Tras cumplir su sueño, Valín espera una nueva oportunidad

El jugador del Deportivo Jorge Valín ofreció unas palabras al diario 'AS' en las que pudo recordar el momento de su debut como futbolista del primer equipo.

El lateral hizo la pretemporada con Anquela y se estrenó con Luis César en Las Palmas: "Fue un partido que nunca olvidaré. Un sueño hecho realidad. Sí es cierto que el partido no fue el mejor, ni colectiva ni individualmente. La situación era crítica y eso hizo que quizá no pudiera disfrutar de mi debut todo lo que me hubiese gustado. Pero nunca olvidaré ese día".

Pese a que no consiguió consolidarse, Valín no pierde la esperanza: "No diría que fue decepcionante. Al final sabía, y sé, que es muy difícil asentarse en el primer equipo. Tuve el premio de debutar, pero es complicado mantenerse".

"Siempre tienes esa ilusión y yo la tenía, tener continuidad, pero no diría decepción. Soy jugador del Fabril y así lo pensaba en el momento. No me puso triste. Lo que tengo que hacer es entrenar y jugar lo mejor posible esperando la oportunidad", añadió.

Finalmente, hizo un repaso a la temporada, destacando los aspectos positivos: "Creo que es positivo. Es una temporada en la que he podido conseguir el sueño y el objetivo que todos tenemos en el filial, que es debutar. Por ese lado, la sensación es positiva. Sí que es cierto que me gusta ser autocrítico y con el Fabril he podido estar mejor".

"Creo que el equipo en general podía estar mejor, nos han perjudicado errores que hemos cometido. Tenemos equipo para estar más arriba de lo que estamos, pero a grandes rasgos la temporada ha sido positiva. Y no ha terminado todavía", sentenció.