Tras dos horas de reunión, Gracia abandonó Mestalla

Javi Gracia acudió este miércoles a Mestalla. Allí mantuvo una importante reunión con la directiva del Valencia.

El técnico, que estuvo acompañado de su agente, fue quien reclamó la reunión al entender que se había incumplido los compromisos adquiridos cuando este verano fichó por el club para hacerse cargo del equipo valencianista.

Gracia, que se plantea dimitir según su entorno, entró a las oficinas de la entidad sobre las 10.30 de la mañana en su coche y salió de las mismas casi a las 13 horas sin querer hacer declaraciones.

Murthy alabó el pasado martes el trabajo de Gracia al frente del equipo y dijo que creen que hará un buen trabajo con los jugadores que tiene y la ayuda de los jóvenes.

Según informó 'Deportes COPE Valencia', fuentes del club señalan que la cumbre de Mestalla fue "una reunión de trabajo más" y que Gracia dirigirá la sesión de entrenamiento el jueves con total normalidad.

El agente de Javi Gracia atendió a 'Radio Marca', aunque no dijo si seguirá o no en el banquillo. "Hablar siempre es positivo, pero no me compete a mí decir si seguirá o no", se limitó a señalar.