"Tras el infarto estuve triste un mes; tenía miedo de caminar, de dormir"

Iker Casillas, oficialmente aún jugador del Oporto, aunque más centrado en su candidatura a presidir la Federación Española de Fútbol, fue el jugador invitado por el programa 'FC Oporto en casa', de los canales del club. Y en él compartió lo mal que lo pasó tras su infarto.

"Después del ataque al corazón, estuve triste durante aproximadamente un mes, tenía miedo de caminar, dormir y hacer algún esfuerzo físico. Era imposible. Ahora no, me siento bien. Pero también tengo mucha medicación que me hacen sentir bien. Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer", desgranó.

Además, aunque aún no ha comunicado oficialmente su retirada del fútbol, la volvió a dejar encima del tapete. "Hay que ser realista. Lo más importante es mi salud", comentó al respecto de la próxima gran revisión médica que tenga.

Casillas también dejó algunas pinceladas de cómo es su vida ahora: "Algunas cosas han cambiado, principalmente en mi cabeza. Empecé a valorar más los momentos. A veces, nosotros, los jugadores, no valoramos lo que tenemos y no creemos que podamos hacer felices a mucha gente y eso ha cambiado un poco".