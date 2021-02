"Tras el mordisco, la llegada de Suárez no fue fácil, me decían que no tenía ADN Barça"

Un nuevo doblete ante el Celta reafirmó a quienes consideran que Luis Suárez se fue demasiado pronto del Barcelona. Pese al empate de su equipo, el charrúa sigue siendo uno de los mejores jugadores del campeonato y, por eso, a Andoni Zubizarreta, que pasó por 'Què T'hi Jugues!', de la 'Cadena SER', le preguntaron por él.

Lejos de centrarse en el buen momento del 'colchonero', Zubi rememoró su fichaje por la entidad azulgrana y dio a entender que había varios dirigentes que no lo querían en el club.

"Su llegada, tras el mordisco anterior, no fue fácil, la gente me decía que no era ADN Barça o que no tenía movilidad", explicó Zubizarreta, que dimitió a mediados de la temporada en la que el Barça ganó su segundo triplete.

"Al final, con su trabajo y calidad se integró en el juego del equipo y con Leo y Ney", continuó un hombre clave en la llegada de Luis Suárez, pero también en fichajes muy criticados como el de Douglas: "Muchas cosas quedan resumidas en si fiché a uno o a otro, pero también había un proceso detrás".

En lo referente a Leo Messi, quien podría salir del equipo, Zubizarreta cree que el argentino debería tener plenos poderes en relación a su futuro: "Es una cuestión suya, tiene derecho a elegir y no tiene que ser fácil. Tratar a Leo no es difícil, al revés".

Para concluir, el ex portero del Barça habló de algo que conoce muy bien como la portería del Camp Nou y del duelo que desde hace temporadas libran Marc-André Ter Stegen, Thibaut Courtois y Jan Oblak en la Liga, con acento para los dos primeros.

"Siempre dije que Courtois sería uno de los mejores porteros del mundo, pero el perfil Barça necesita otra cosa. Marc llegó al Barcelona gracias al trabajo de un departamento especial de porteros", sentenció para alabar la calidad del alemán en el juego de pies.