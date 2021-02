Tras la derrota, Messi habló con el Papu, Acuña y Ocampos de su lesión

Hasta cuatro argentinos coincidieron en el césped del Sánchez-Pizjuán, una vez terminó el partido. Se trataron de Leo Messi, por parte del Barcelona, y el Papu Gómez, Marcos Acuña y Lucas Ocampos por parte del Sevilla.

El último en llegar al equipo hispalense, el Papu Gómez, reveló de qué fue la conversación entre los compatriotas, y giró en torno a la dura lesión del extremo.

"Hablamos con Lucas de su lesión. A Leo lo queremos mucho, es capitán de la Selección Argentina, y queremos lo mejor para él", aseguró el ex del Atalanta en 'COPE Sevilla'.

Sobre el estado físico de su compañero, incidió en que vio "el tobillo bien este jueves en el entrenamiento". "Está sanando bastante rápido y ojalá que lo podamos tener pronto jugando. Es un animal, un león enjaulado, en cualquier momento lo tenemos ahí con nosotros", añadió.

"Con Messi hablamos de la vida, él me preguntó qué había pasado en Atalanta y que le había llamado la atención encontrarme ahora en España. No hablamos nada raro. De cómo me encontraba", explicó el Papu Gómez.