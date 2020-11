Tras la lesión de Keita, Klopp estalló contra 'Sky' y 'BT'

El Liverpool de Jürgen Klopp se impuso con soltura 3-0 en su feudo al Leicester, en la novena jornada de Premier. Pero no todo fueron alegrías para los 'reds'. Y es que Naby Keita se sumó a la larga lista de bajas de los ingleses.

Por eso, tras el partido el entrenador alemán se mostró visiblemente afectado con el tema en unas palabras recogidas por 'Sky': "No es solo nosotros, son los jugadores, los jugadores de Inglaterra, jugadores que jugarán el próximo verano el Europeo. 'Sky' y 'BT' tienen que hablar porque, si seguimos jugando miércoles y sábados a las 12:30 horas, no estoy seguro de que podamos terminar la temporada con once jugadores. Los seis o siete primeros. Pero sé que no os importa".

Y añadió enfadado: "Es realmente difícil para los jugadores, eso es lo complicado. El resto es simplemente una decisión en un escritorio de una oficina. Eso no suena complicado para mí. La gente nos dice que rotemos. ¿Quién? Tenemos jugadores ofensivos para rotar, sí, pero el resto son chicos. Parad de hablar y empezad a tomar decisiones".

"Si alguien me dice algo de los contratos de nuevo, me volveré loco. Los contratos no están hechos para una temporada con COVID-19. Todos tenemos que adaptarnos. Vosotros os adaptáis, nosotros nos adaptamos, tú estás aquí con una mascarilla... Nos adaptamos a la situación. Todo ha cambiado. Pero con los contratos de televisión es: 'No, dijimos que teníamos esto, por lo que mantenemos esto'. Todo ha cambiado. El mundo entero ha cambiado", añadió Klopp.

Klopp, encantado con sus jugadores

Eso sí, antes de su dura crítica, Klopp no dudó en elogiar la actuación de sus hombres ante los 'foxes': "Tuvimos que jugar verdaderamente bien porque, de otra manera, no habríamos tenido opciones y los chicos lo hicieron desde el primer segundo. Controlamos el juego, hicimos los pases y movimientos correctos, nos ofrecimos y utilizamos estos ofrecimientos. Muchas cosas fueron muy bien (...). Muchos momentos de buen fútbol en una muy buena actuación".

Además, Klopp defendió a Firmino: "La línea ofensiva con Jota, Firmino y Mané no han jugado juntos muy a menudo, pero lo que hicieron no estuvo mal. Lo que la gente dice de Firmino es ridículo... A veces la gente no tiene nada sobre lo que hablar. No puedes estar más cerca del gol de lo que lo ha estado esta noche antes de que marcase. Estoy muy feliz por él, jugó fenomenal".