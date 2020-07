Tras la permanencia, el futuro de Pepe Mel

Las Palmas superó este sábado al Mirandés (1-0) y selló su permanencia en Segunda División. El conjunto amarillo, con todavía dos jornadas por delante, continuará una campaña más en la categoría de plata del fútbol español.

Ahora, dice el diario 'AS', el club tiene varios temas por delante que cerrar y el que parece será el principal de ellos es el futuro de Pepe Mel. El entrenador, cuyo contrato finaliza al final de la presente temporada, aún no sabe si continuará al frente de la plantilla.

Sin embargo, el técnico madrileño aseveró que el club aún no se había pronunciado al respecto: "A lo mejor es a mí a quien no le interesa el proyecto de la temporada que viene. De momento, no me han llamado. Los tiempos los marca el club".

Además, tras la victoria ante el Mirandés, aseveró: "A día de hoy es difícil. Yo quiero escuchar a la Las Palmas. Para mí lo importante es el proyecto deportivo del club. No puedo hablar de una noticia que ni yo la sé".

También tiene que cerrar Las Palmas el futuro de Rubén Castro, ya que el futbolista firmó por dos temporadas más una opcional, que podría hacerse efectiva tras el fin de esta campaña.