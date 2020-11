Tras Löw, Alemania quiere a Flick como sustituto natural

El descalabro de la Selección Alemana ante España podría tener graves consecuencias para Joachim Löw. El técnico que llevó a la 'Mannschaft' al Mundial en 2014 ya fracasó en Rusia en 2018 y dos años después se le han acabado las excusas.

En Alemania creen que es la hora de un relevo en la Selección Alemana 14 años después. Y ya empieza a haber varios candidatos. El preferido, según 'Sport Bild', es Hansi Flick.

El técnico del Bayern es el entrenador de moda en Europa después de ganar el triplete en solo unos meses al frente del equipo bávaro. Su llegada parece complicada, pues se supone que la Selección es lo máximo para un técnico y Flick aún tiene margen para lograr éxitos en Múnich.

Complicado su desembarco, los siguientes en la lista son Jürgen Klopp, a quien también parecen quedarle cosas por resolver en el Liverpool, y las menos mediáticas opciones de Ralf Rangnick -ex director deportivo del RB Leipzig- o Stefan Kuntz -ex jugador y seleccionador de Alemania Sub 21-.

Pese a la urgencia de un cambio, todo apunta a que Löw entrenará a Alemania en la Eurocopa antes de hacerse un lado y dejar que otro técnico continúe con la renovación de la Selección.