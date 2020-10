Tras perder el 'Clásico', en el Barça habló Dest: "No sé si era penalti"

Sergiño Dest fue titular y se convirtió, en su estreno en el 'Clásico', en el primer estadounidense en jugar este partido en la historia. No lo pudo celebrar con victoria y sorprendentemente, fue él quien acabó hablando a pie de césped.

Ninguno de los pesos pesados del Barça se acercó a hablar con 'Movistar+' y el club eligió al lateral, quien fue escueto en sus palabras en inglés tras un partido donde trabajó bien contra Vinicius.

"Ha sido un partido difícil, era mi primer 'Clásico'. Ha sido bonito aunque no hayamos ganado el partido contra el Real Madrid", señaló el ex del Ajax.

"Hemos tenido oportunidades para empatar o ganar y hemos sabido reaccionar rápido al primer gol, pero no ha sido suficiente", continuó.

Cuestionado por el polémico agarrón que desembocó en el 1-2, Dest no quiso mojarse: "No lo he visto así que no sé si era penalti de Lenglet sobre Sergio Ramos".

Y añadía que responder a estas cuestiones no es lo suyo: "Yo me tengo que dedicar a jugar y no es mi trabajo opinar sobre estos temas".