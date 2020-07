Tras renovar, el United quiere ceder a Tahith Chong

El Manchester United se quiere asegurar el presente, pero también el futuro. Y ello pasa por encontrar acomodo, para la próxima temporad, para Tahith Chong, una de las perlas de su cantera.

Después de renovar el pasado mes de marzo hasta 2022, con opción a un año más, los 'red devils' quieren ceder a su prometedor jugador para que se foguee y tenga minutos de calidad.

Según indicó 'Stretty News', el jugador ve con buenos ojos marcharse del Manchester United una temporada a préstamo. Y es que sabe que tiene muy difícil asentarse en la plantilla.

Eso sí, todavía no ha llegado ningún ofrecimiento a las oficinas de Old Trafford. Pero vistas las prestaciones de Chong, no solo en la cantera sino también en el primer equipo, el Manchester United confía en encontrar acomodo a su futbolista.