Tras renovar, Villacampa admitió el interés del Real Madrid

El entrenador del Athletic Club, Ángel Villacampa, recientemente renovado por una temporada más, dejó entrever este miércoles el interés del Real Madrid por contratarle, pero aseguró que "había dado la palabra" al club vasco, con el que se siente "muy comprometido", para seguir con un trabajo que sentía "inacabado" con las 'leonas' rojiblancas.

"No todo lo que no se consigue quiere decir que sea mentira", dijo Villacampa echando "un cable a esas publicaciones" que se hicieron eco del interés del Madrid por contar con sus servicios, algo que para él es "un motivo de orgullo".

Como también consideró, en una rueda de prensa telemática desde las Instalaciones de Lezama, que "el mejor halago" recibido es el hecho de que el Athletic le propusiese renovar.

"Los rumores, rumores son. Para los entrenadores que podamos estar sonando alrededor de equipos grandes es motivo de orgullo pero par mí el mejor halago es que este club siga confiando en mí para seguir con este proyecto y dirigiendo a esta plantilla", apuntó. En ese sentido, aseguró que "no" se "sentía incómodo" con esos rumores. "Había dado mi palabra al club y me he mantenido firme. Siempre me he sentido muy querido y respetado por el club", resumió la situación por la que ha pasado.

Ya sobre otros asuntos, Villacampa avanzó que le hubiera "gustado terminar la Liga", pero asumió la dificultades de las decisiones tomadas por unos organismos competentes en cuyo lugar confesó que "no" le "hubiese gustado estar".

También adelantó que el equipo rojiblanco volverá a los entrenamientos durante tres semanas para no acumular "cuatro o cinco meses" sin entrenar desde que se iniciase el parón por la pandemia de COVID-19 y repasó la actualidad, en cuanto a nombres, de la plantilla que seguirá dirigiendo la próxima temporada.

En ese sentido, no da por perdidas a Maite Oroz y Damaris Egurrola, dos jugadoras a las que en Bilbao se las da por ya apalabradas con otros clubes y de las que tiene claro su valor. "Sus números nos dicen lo importantes que son. Son más del 90 por ciento los minutos que han jugado y es lógico que se fijen grandes equipos en ellas", dijo asegurando desconocer "la situación real" de ambas, pero sí sabiendo "lo que el club ha hecho por ellas". "Ojalá sigan con nosotros no solo un año más, sino muchos más años", deseó.

También destacó el asentamiento en el primer equipo de las jóvenes Ane Azkona, Oihane Hernández y Oihane Valdezate, y la importancia de seguir contando con Erika Vázquez, una futbolista a la que, a sus 37 años, "habría que clonarla" por su aportación tanto en el campo como fuera de él.

Asimismo, lamentó que la capitana Ainhoa Tirapu no haya podido despedirse sobre el terreno de juego y valoró la llegada de Amaia Peña para sustituirla. "Es una meta con envergadura, cualidades y con mucha ambición", dijo sobre una guardameta portugaluja que "responde a las expectativas" que buscaban para un relevo a Tirapu.

El técnico toledano apuntó, asimismo, que están a la "espera" de una decisión de la veterana Vanesa Gimbert (40 años) y la joven Amaiur Sarriegi (20) para ver si quieren continuar en el equipo.