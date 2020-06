Tras tres meses de parón, lo primero que hizo Cristiano fue fallar un penalti

Durante la semifinal de la Coppa Italia, un Juventus-Milan, pasó lo impensable. Los 'rossoneri' cometieron el fallo de hacer penalti y Cristiano Ronaldo estaba en las filas del cuadro rival. El luso suele ser sencillamente letal, pero, en esta ocasión, no le salió bien.

Colocó la bola en el punto fatídico, respiró de la forma tan característica que tiene y chutó con potencia. El esférico se estampó contra la madera. Resultó que se pasó de frenada: quiso ponerla abajo a su izquierda, bien colocada, y la bola acabó despedida por la madera.

El guardameta rival no tuvo que meter las manos, por ende, para salvar a los suyos. Esto sirvió para lanzar a los visitantes, que, hasta entonces, no es que estuvieran llevando la voz cantante. Cristiano, como no podía ser de otra manera, se lamentó mucho.

El vídeo no tardó en hacerse viral en las redes sociales. El 'bianconero' no suele fallar casi nunca cuando tiene una ocasión clara y pocas cosas hay más claras en el mundo del fútbol que un penalti. ¿Lo bueno? Que no había fans en las gradas para verle errar.

Esta no ha sido la mejor manera de reaparecer tras tantas semanas sin fútbol. De hecho, no es la primera vez que el luso protagoniza una noticia más bien perjudicial para su imagen últimamente. Antes de que se reanudara el fútbol, le pillaron saltándose las precauciones sanitarias.

Eso sí, no todo está siendo negativo para Cristiano. Sigue siendo la principal arma de los suyos para llevarse el campeonato de la Serie A esta temporada aprovechando el reinicio de la Liga. Económicamente, más de lo mismo: le colocaron en la lista de los diez jugadores mejor pagados del mundo.